Comparti Diadomingo merdia e polisnan a wordo pidi pa presenta na e cas na Sabana Basora. Esaki ta e mesun adres cu diabierna e cacho a morde su donjo den oranan di mainta. Ora e senjora a bay duna e cacho cuminda, e cacho a atake. El a morde tras di su cabez di tal forma cu mester a hibe hospital den ambulance. Pa cuminsa e no tabata facil pa personal di ambulance drenta e cura di cas. Polis a wordo avisa diabierna. Diadomingo e cacho a bolbe cas despues di disparce den mondi den cercania di e cas. E donjo a duna ok pa likida su cacho. Un conocir di e cas ainda a logra tene e cacho diadomingo. Asina mes e decision a wordo tuma pa e donjo cu ta mihor mata e cacho. Polisnan a prepara y cu nan arma largo a los tiro dirigi riba e cacho su curazon y bente abou mesora. E senjora cu ta biba su so na cas, awor por keda mas trankil despues di wordo ataka pa su cacho cu tabata hopi tempo mara bou di mata. Mustra/Kita comentarionan

Comparti