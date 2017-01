Comparti E fundacion di Aruba pa esnan Visualmente Incapacita (FAVI) ta guia y apoya 320 cliente tur aña. E problematica aki ta uno grandi na nos pais. Alrededor di 3100 persona aki na Aruba ta sufri di un of otro problema cronico di bista. E fundacion aki ta recibi subsidio for di gobierno y cu un ajuste nobo ta hisa e subsidio anual di gobierno te na 654.000 florin pa dicho fundacion. Minister Paul Croes encarga cu e maneho pa personanan cu limitacion na Aruba ta contento cu e aumento aki, pero ta mira espacio pa duna mas apoyo na dicho fundacion. "Mi por bisa cu FAVI por sigui conta cu mi apoyo. Ta un fundacion cu ta traha den un forma serio, responsabel y cu un pasion grandi pa apoya nan clientenan. Ta un fundacion hopi activo cu ta hasi e bida di personanan Visualmente Incapacita uno mas facil. FAVI por sigui conta cu mi apoyo den e añanan nos dilanti", minister Paul Croes a mustra. E aumento aki,cu no ta uno hopi grandi, ta duna asina mes e apoyo adicional cu e fundacion mester. Mustra/Kita comentarionan

