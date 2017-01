Comparti Siman pasa nos Gobernador Boekhoudt a tuma su funcion oficialmente y a presenta su mes na e comunidad Arubano durante un recepcion ofreci na ocacion di Aña Nobo. Remarcabel ta cu pa e recepcion aki full Gabinete Eman y mayoria parlamentario di AVP tabata ausente. E motibo ta conoci, Minister Eman ta busca tur manera pa mustra su disgusto pa nombracion di e Gobernador nobo pa nos Pais. Nos ta condena e actuacion infantil aki di Minister Eman, pasobra como Prome Minister di Aruba, Minister Eman y su bende mester cumpli cu nan tarea di representa gobierno y parlamento dignamente na ocacion di un recepcion asina.Tur cu ta sigi e mal ehempel di Minister Eman faltando respet cu nan ausencia, mester corda cu nan ta faya di representa Aruba dignamente. Eman a faya Desde 2014 Minister Eman ta poniendo e cara di nos Pais na berguensa. Pomer cu su welga di hamber y awor cu tur e comportacion baho y infantil rond di e nombracion di Gobernador. Minister Eman tabata sa di antemano cu Hulanda no a aproba e personanan cu ela sugeri pa e funcion y a indica di tempran cu lo nombra otro persona. Pero ta bisto cu Eman kier a purba haci aya locual e ta haci aki, esta core pa e problema of locual no ta den su straatje door di bay subi palo di luz, verf den bario of bay piki sushi cu Serlimar pa wak si e por haya su kier, ma Eman a faya. Ni cuanto ela sapatia y ni cuanto campania sushi ela hiba pa desacredita e candidato nobo, e no a logra. Laga kier y beis na cas Minister Eman y su bende mester compronde cu nan tin un funcion como Prome Minister y Ministernan di e Pais aki pa cual nan mester cumpli cune y e cumplimento aki no ta condiciona na beis of kier. Si bo ta Prome Minister, bo mester actua y atene bo mes como tal. Cos di beis of infantil mester wordo laga na cas. Locual cu Minister Eman y su bende a demostra na Parlamento y na e recepcion di Gobernador ta gewoon un infantilismo sin precedencia cu mester wordo condena pa Pueblo di Aruba den su totalidad. Goberna y representa Aruba dignamente Nos Pais mester wordo goberna y representa dignamente. Na man di Gabinete Eman, Aruba no ta wordo respeta ya cu Minister Eman y su bende ta laga hopi mes di desea. Tanto cu Eman ta gaba cu e tin bon relacion cu Hulanda y hasta cu Cas Real, awe nos Pueblo por wak e realidad, Eman su actuacion ta pone cara di Aruba na berguensa y ta pone nos den un spot na unda cu Aruba ta wordo ridiculisa. Pesey Pueblo di Aruba, e aña electoral aki ban libra Aruba di Gabinete Eman y laga nos Pais conoce atrobe un Gobierno cu por goberna y representa Aruba dignamente. Mustra/Kita comentarionan

