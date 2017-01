Comparti Obispo di Willemstad, Luis Antonio Secco ta pidi tur fiel catolico pa abstene di participa na e evtnonan di e grupo "the Voice of Jesus" pa presencia supuesto aparicion di Mama maria na Valerie Perez na Koyari pasobra nan no ta berdad ni autentico! Obispado di Willemstad, bou unda misanan catolico di Aruba ta resorta, a anuncia cu for di aña 1998 comunidad catolico a tende di "aparicionnan" y mensahenan di La Birgen Maria na Valerie Perez, cu na principio tabata riba Modanza y despues e aparicion a muda pa Koyari. E supuesto aparicionnan, compaña pa prediccion di fenomenonan natural, a lanta preguntanan den e comunidad, a sembra confusion y duda y hasta causa miedo den pueblo, specialmente riba tema di fe. Sinembargo algun fiel a sinti deseo di bishita e luga regularmente, participando na diferente actividad, promovi pa Valerie y su grupo "The Voice of Jesus" y asisti na e supuesto aparicionnan tur 25 di cada luna, ora dicho aparicionnan ta tuma luga. Pa promove e evenemento aki a lanta un kapel y luga di oracion, a crea un fundacion y un "website" cu ta publica informacion relevante di Koyari. En bista di e confusion y dudanan cu ta resulta di e fenomeno aki, ami como obispo y wardado cu tin e responsabilidad di Iglesia particular aki, kier declara, despues di un investigacion serio, conduci dor di un comision special cu mi a encarga pa e tarea specifico aki, cu e aparicionnan y e mensahenan aki no ta autentico ni berdadero. Ta deber y obligacion di cada obispo den Iglesia pa ofrece na su fielnan guia Pastoral y yudansa pa e fe no keda afecta pa supuesto aparicionnan, mensahe y enseñansa cu ta contrario na e fe di Iglesia Catolico. Ta p'esey mi ta recomenda, despues di un dialogo y evaluacion realisa en union cu clero y representantenan di fielnan di Aruba tocante e fenomeno aki, Cu no por duna credibilidad na e asina yama aparicion y visionnan cu supuestamente ta tuma luga tur 25 di cada luna atardi manera ta reporta pa Valerie Perez y e grupo di "The Voive of Jesus", cu ta afirma cu La Birgen Maria ta yam’e y papia cu ne. Nos no ta kere cu esun cu ricibi e experiencia aki ta bira mas y mas consciente di su identidad como miembro di Iglesia, mas consciente di e realidad di loke e fe cu Iglesia Catolico ta siña. Ta constata cu Valerie y su siguidonan, formando nan mes "iglesia", a crea y promove nan propio actividadnan religioso sin conocemento y aprobacion di e autoridadnan legitimo di Iglesia, asina Obispado di Willemstad ta duna di conoce. "E mensahenan" y cierto spiertamento (profecianan) cu ta bini di Koyari no ta cuadra cu e enseñansa di Iglesia Catolico, ta kita autoridad na obispo y ta pone duda den mente di e fielnan. Den ultimo añanan den kapel di Koyari a desaroya un programa paralel di celebracionnan siguiendo e fiestanan liturgico di Iglesia, pa medio di nobena y solemnidadnan, sin permit y presencia di e Pastoor di parokia. “Pa motibo di e bienestar spiritual di nos fielnan catolico, mi ta pidi pa nan abstene di participa na e evenementonan y actividadnan aki y na e grupo Voice of Jesus di no sigui haci publicidad riba e supuesto aparicionnan aki. Mi ta recomenda y mi ta resa pa nos fielnan catolico por keda obedecido y practica e fe autentico cu Iglesia ta profesa. Mi ta anima nan tambe pa sigui promove e berdadero devocion na La Birgen Maria cu a haya aprobacion di Iglesia Catolico”, asina Obispo di Willemstad, Luis A. Secco a termina bisando. Mustra/Kita comentarionan

