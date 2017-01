Comparti Deporte na Aruba lo por conoce independisacion for di Gobierno pa loke ta financiamento, cu e firmamento di un amienda di e contract entre Gobierno di Aruba cu Canadian Bank Note. E tempo ey a firma un contract pa salvaguardia existencia y stabilidad di Lotto di Aruba. Na su entrada como Minister di Deporte na aña 2013, dr. Alex Schwengle a cuminsa revisa documentonan, informacion y lista di necesidadnan di deporte, deportistanan y facilidadnan deportivo buscando forma con pa expande oportunidadnan pa financiamento di deporte na Aruba. Minister dr. Alex Schwengle a habri combersacionnan riba e topico cu Canadian Bank Note, buscando pa amplia nan contribucion na e presupuesto di deporte. E contract cu a keda cera na 2010, tin un duracion di 15, e tabata efectivo y Canadian Bank Note tabata habri pa papia tocante di e contenido, cual lo resulta den beneficionan mutuo. Minister Schwengle a bishita e oficina principal di Canadian Bank Note na Ottawa-Canada, unda ehecutivonan di e compania a demostra con importante Aruba ta como mercado pa nan. E resultado di e negociacionnan a desemboca den un amienda significante di e contract original, pa cual Craig Bascombe, CFO di Canadian Bank Note pero alabes Presidente di e “Lottery Division” a bishita Aruba siman pasa pa finalisa detayenan cu Minister Schwengle. E contract di Lotto cu Canadian Bank Note tabata uno bon, Minister Schwengle a confirma. El a laga sa cu e amienda ta prueba cu tabatin espacio pa mehoracion y e ta contento cu awor tin mehoracion pa loke ta e parti legal y a parti financiero. E titular di deporte a subraya cu e cambionan principal ta cu Canadian Bank Note pa medio di Lotto pa Deporte ta entrega 20% di su entrada bruto pa financia deporte y facilidadnan Deportivo y Gobierno ta provee espacio y cooperacion pa ampliacion di e pakete di productonan cu Lotto ta ofrece. Calculacionnan ta mustra cu deporte lo por ricibi cerca di 10 miyon florin pa aña for di Lotto, cu por resulta den independisacion di deporte. Minister Schwengle a agrega cu esaki lo nifica cu e presupuesto lo ta disponibel, pero cu lo tin un control estricto di parti di Gobierno y un maneho fuerte, sigur y transparente di e fondonan. E expansion di e pakete di productonan ta encera cu Canadian Bank Note lo por introduci “sports betting”. Ademas, Minister Schwengle a comenta, lo bin cu un ley di Catochi pa regula e parti financiero di e negoshi aki, cual mester resulta den e pago di un “fair share” di parti di e companianan cu ta bende y organisa e weganan di number aki. E “fair share” pa pueblo ta traduci den pago corecto di BBO y BAZV, y pa un inversion di 10% di e entrada bruto di benta pa un bon causa, esta na deporte. Minister Schwengle a añadi cu ta papia di 10% como cu ta tene cuenta tambe cu e gastonan cu e companianan aki tin. E meta ta pa duna bida largo na Lotto di Aruba como e Lotto nacional cu ta entrega miyones di florin na deporte y asina na comunidad. E mandatario ta mira beneficionan grandi pa mantencion di e nivel di deporte, pa hisa e nivel y pa amplia e servicionan. E amienda ta inclui tambe un extension riba e contract existente. Lotto ta un organisacion sin fin di lucro (non-profit), tur ganashi ta bay pa deporte y e ley lo garantisa su posicion di monopolio; lo garantisa cu mas placa ta bay pa deporte. Craig Bascombe a subraya cu e parti mas grandi di e benta nan internacional di Canadian Bank Note ta den Caribe y Centro America y e den e mercado aki Aruba ta un di nan partnernan di mas importante y significante. E relacion cu Aruba ta di tal indole cu tur e ehecutivonan di Canadian Bank Note a bishita nos isla por lo menos un biaha; esaki no a pasa na otro paisnan unda cu nan tin relacionnan di trabao. Canadian Bank Note ta existi pa mas di 100 aña. CBN a cuminsa como un compania cu ta specialisa den “security printing” y ta imprimi tur placa y paspoortnan di Canada. Nan a expande e compania pa imprimi rijbewijs y ta provee tambe na diferente region y pais sistemanan “turn key” pa traha paspoort y rijbewijs. Na aña 1990 CBN a haci cambionan significante, unda cu nan a hiba e compania “publico”, ofreciendo un porcentahe chikito di nan “shares”. A inverti e fondonan cu nan adkiri den diversificacion di e servicio y productonan di e compania. Ademas di ta un compania di printing specialisa, nan a bay tambe den sistemanan pa produci paspoort, sistemanan di control di frontera, sistemanan di impresion di rijbewijs y operacion di loteria. CBN ta provee e sistemanan pa opera loteria y tin tambe contractnan pa maneho di loteria na diferente pais. Na añanan 1980 CBN a cuminsa cu benta di “secure scratch tickets” di loteria. Loteria tabata un industria den expansion y crecemento rapido. CBN a keda expande den e area aki y actualmente tin contractnan di termino largo na 10 pais, principalmente den Caribe. Craig Bascombe a conclui bisando cu Aruba ta un di e partnershipnan faborito di CBN for di tempo cu a cuminsa traha hunto na 1999. "We love Aruba", asina el a termina bisando cu un sonrisa grandi riba su cara.

