Comparti Deporte y movecion ta algo cu bo gusta? Un estudio na ‘Centraal Instituut voor de Opleiding tot Sportleiders’ CIOS, por ta algo pa bo. Esaki ta un estudio pa formacion deportivo riba nivel di MBO cu na final ta conduci na un profesion den cual deporte y ehercicio ta importante. E estudio ta tuma lugar na Hulanda na 5 instituto. Cu un diploma di CIOS, bo por traha na Aruba den e sector Horeca, cu un club of un organisacion deportivo, tambe na entre otro Stichting Geestelijk Gehandicapten, KIA of Cuerpo di Bombero. Admision pa Estudio CIOS: Hobennan cu ta interesa mester ta un studiante cu ta den su ultimo aña di MAVO 4, of cu a gradua caba di MAVO 4. Tambe studiantenan di EPB-doorstroom (Niveau 1). E aplicante mester haci un test fisico pa mira si e ta cualifica pa drenta e instituto na Hulanda. Otro test cu tambe mester wordo haci prome, ta test di e idioma hulandes y test di rekenen. Ta preferibel pa e hoben tin 18 aña di edad, pa e por aplica pa un fiansa di estudio DUO na Hulanda, mirando cu Aruba no ta duna un fiansa pa estudio riba e nivel di MBO. E test fisico lo tuma lugar riba diasabra 4 di februari cu ta solamente pa estudiante nan cu ta interesa pa bai studia e aῇa escolar 2017 -2018. Ultimo dia pa inscribi pa participa na e test ta diaranson 1 di februari. Esnan cu ta interesa y ta desea mas informacion por tuma contacto cu sra. Jacqueline Ponson van Putten na Aruba Sport Unie , telefoon 585-4067 of atrabes di email asuvanputten@outlook.com. Mustra/Kita comentarionan

Comparti