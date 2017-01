Departamento di Impuesto ta informa cu recientemente Parlamento di Aruba a aproba cambionan importante den ley di impuesto di vehiculo- y boto di motor. Pa cobra e impuesto di vehiculo- y boto di motor mas eficiente y na tempo, a wordo introduci un sistema di cobransa adicional (naheffingssysteem) cu un boet ora e cliente no paga su impuesto of no paga su impuesto na tempo.

Alabes Departamento di Impuesto ta informa cu tin otro cambionan importante cu a tuma lugar den e termino di pago y cu tur e cambionan meniona ta valido entrante 1 di januari 2017. Akibou ta duna un bista en corto di e cambionan mas importante. Introduccion di sistema di cobransa adicional (naheffing) Pa cu e ley di impuesto di vehiculo- y boto di motor a wordo introduci un sistema di cobransa adicional (naheffingssysteem). Esaki ta nifica cu si acaso e cliente no paga su impuesto di vehiculo- of boto di motor, inspector por saca un cobransa adicional (naheffingsaanslag) cu un boet di maximo 100% di e suma di impuesto. Esaki tambe ta conta si e cliente a paga un suma menos cu locual e tin cu paga of si e no a paga na tempo. E cobransa adicional mester wordo paga dentro di 1 luna. Si e cliente no paga e cobransa adicional, lo bay over na forsa e cobramento via por ehemplo un dwangschrift, ordo di retencion riba salario of ponemento di beslag. Cambionan di termino di pago E termino di pago pa e impuesto di vehiculo- y boto di motor a cambia.

Den e tabel akibou e cambionan ta wordo illustra. Categoria Haci pago Ultimo dia di pago Plachi A 2 termino di pago E prome termino: 31 di januari 2017 Di dos termino: 30 di juni 2017 Plachi personalisa 1 termino di pago 31 di januari 2017 Tur otro plach’i number 1 termino di pago 31 di januari 2017 Boto di motor 1 termino di pago 31 di januari 2017 Departamento di Impuesto kier urgi su clientenan cu a paga 1 kwartaal so den luna di december 2016 y/of januari 2017 pa pasa paga e di dos kwartaal promer cu 31 januari 2017 manera cu ta stipula door di e ley nobo. Carta di obhecion y restitucion Un otro cambio den ley ta cu tur persona cu ta den posesion di un vehiculo- of boto di motor tin cu paga impuesto di vehiculo- of boto di motor, sea ta haci uso di e caminda publico of awa publico of no. Den e caso cu un termino of boet wordo paga inhustamente, por dirigi su mes na Inspector manera cu ta custumber. Vehiculo di motor cu tin 30 aña of mas Vehiculo di motor cu tin 30 aña of mas, ta paga segun e cambio di ley e mita di e suma stipula pa e tipo di vehiculo di motor.