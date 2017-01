Comparti Aaron Jacobs di Brazil Taekwondo Stichting a cuminsa midi tur e atletanan nan porcentahe di Vet y BMI. Esaki ta wordo haci dos biaha pa aña pa por tin un control ariba e atletanan. Awor cu e temporada di campeonato ta dilanti porta, mester sa si algun atleta mester baha di peso si of no. Aaron Jacobs tin e meal plan di e atletanan caba, awor lo bay evalua nan peso hunto cu nan vet pa si mester haci cambio den nan cuminda si of no. E ta un proceso cu ta bay hunto cu e training. E otro factor cu ta hunga un rol ta cu e atletanan ta den nan fase di crecemento y esaki ta algo cu no por wordo para. Si nos mira con Hakeem Lowe a crece den e ultimo dos añanan y ainda falta, mescos cu Rasheed Lowe cu tin un vet gehaalte di 8.3%. Awor Aaron Jacobs lo bay sigui cu e monitor di esaki, pasobra e muchanan ta sigui crece. Den 1 aña di tempo nan ta cambia di categoria y ta haci dificil pa nan bay baha di peso. Otro siman durante di nos reunion nos lo bay papia cu algun mayor tocante di nan yiunan cu ta den e team di Train Hard Fight Smart tocante di nan percentahe di Vet, nan lo mester cuminsa come mas saludabel. Tur atleta sa caba kiko ta spera di dje y nan lo mester pone for di nan banda pa asina nos por tin un atleta y no solamente musculo, pero tambe un bon Vet y BMI gehaalte y mester ta saludabel Mustra/Kita comentarionan

