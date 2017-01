Comparti Donjonan di Dennis Bar & Restaurant no ta worry kiko ta pasa cu nan awa di Pos. Bisinja na banda ta harta y fada cu tur luna nan tin problema cu e awa di pos cu ta sali y bin den nan cura. Nan tin tres nieto cu ta hunga den cura y pa e motibo aki no por hunga na smaak pa e motibo di awa sushi di Dennis Bar. Pa varios dia largo e awa sushi aki ta keda. Ta bolbe haci un peticion pa nan sikiera manda chica e pos cual tampoco nan ta haci. E bisinja a yama tur instancia caba pa asina bin duna un man of trece solucion pero nada no a ser hasi. For di anja pasa Augustus e bisinja tin e problema aki. Bisinja ta spera cu pronto lo por tin un solucion. Mustra/Kita comentarionan

