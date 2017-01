Comparti Diadomingo 22 di januari proximo, Aruba Triathlon Association lo organisa nan prome actividad pa loke ta e calendario deportivo di aña 2017. Despues di a conoce un anja deportivo satisfactorio, e federacion di triatlon lo habri e aña 2017 cu un Warm up Sprint Triathlon pa tur e fiel amantenan di e deporte endurance. E actividad di Warm-up Sprint Triathlon lo inicia pa 7or di mainta na Boca Catalina unda cu por spera un cantidad grandi di competidornan den tur edad y categoria y asina engrandese e prome actividad di aña 2017. Por competi den e categorianan di mucha, junior y adulto, por participa Individual of den Team di Relevo. E distancia cu lo wordo recori ta como lo siguiente mucha te cu 14 aña a landa 375m, core bais 10km y core na pia 2.5km, mientras den Junior/Adulto esaki lo ta landa 750m, core bais 20km y core na pia 5km. E deporte di triatlon a conoce un aña deportivo 2016 satisfactorio cu hopi actividad organisa pa nan miembronan y sigur tambe un Aruba International Triathlon cu a haya hopi acohida. Riba e calendario di actividad di 2017 nos por mira atrobe un gran cantidad di actividad manera triatlon, duathlon, sprint triatlon, kids triatlon y off road triatlon sin lubida e competencianan cu lo wordo bishita den exterior. Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e prome evento di Aruba Triathlon Association cu ta e Warm-up Sprint Traithlon. Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio. Mustra/Kita comentarionan

