Den e reunionnan cu ta tumando luga e siman aki na Corsow entre e representantenan di Reino Hulandes, varios topico hopi importante a wordo trata. Entre nan tin dos topico cu a hala hopi atencion di tanto nos Fraccion y tur e otronan den Reino. Uno ta "E posibilidadnan pa mehora nos economia den Reino" y e otro ta "Cambionan di clima y produccion di energia". Durante e tratamento di e dos topiconan aki, e compania Bluerise, a duna un splicacion amplio di nan proyecto den un presentacion cu a capta basta interes den esnan presente. E compania aki ta ta introduciendo un tecnologia nobo riba mercado cu ya caba ta funcionando na algun paisnan rond den Caribe manera Martinique. Riba e topico di produccion di energia, Parlamentario Chris Romero a splica cu Aruba mester studia e posibilidad pa implementa e proyecto aki na Aruba. "Loke e compania Bluerise ta haci ta produci coriente y trece coolernan pa hotelnan un un manera mas eficiente cu loke nos conoce como airco. Y tambe nan ta produci awa pa bebe y pa agritultura. Bluerise ya caba a haci estudio pa Aruba, Corsow y Boneiro. Corsow ya caba ta "bezig" cu un "pilot proyect" pa trece un parti di esaki na Corsow. Aruba tambe tin e posibilidad di haci esaki den un future hopi cerca. Tur presente a keda masha impresiona cu e tecnologia aki pasobra e ta completamente limpi y tambe pasobra ta bay produci coriente riba e uso di diferencia di temperatura di awa di lama. No ta bay tin nada di kimamento pa trece mas sushedad den nos medio ambiente. Esaki por wordo uza na e banda noord di Aruba door di e profundidad na unda tin e posibilidad pa yega na e diferencia di temperatura ariba y abou di awa pa produci coriente pa un parti di nos isla. Den conexion y bou di guia di WEB, por bin cu un proyecto asina pa wak den ki manera e lo benificia e pueblo di Aruba. E representantenan di Bluerise a splica cu ta depende con hopi coriente ta produci lo por yega na un tarifa sumamente abou. Si nos compare na e Aruba, nos ta paga 36 cen pa kilowatt. Y cu e proyecto aki por spaar 75 %. Dus e lo bira 9 cen pa kilowatt. Esaki ta un rebaho substancial dependiendo e cantidad di coriente cu lo bay produci. Mi ta kere cu esaki ta un proyecto cu sigur Aruba mester tene na bista. Y nos Fraccion den cooperacion cu WEB sigur lo trece esaki dilanti pa asina yuda baha e gasto halto di coriente cu tin awor aki na Aruba. Mi a tuma nota tambe cu Hulanda tambe a keda hopi interesa den e proyecto aki sinembargo e problema cu nan tin ta cu eynan ta hopi friew y no ta haya e diferencia di temperatura manera cu nos tin aki banda. Manera ya mi a menciona, Corsow ta un stap dilanti y ta bay cuminsa cu e proyecto aki pa sigui mehora energia. Nan ta hopi mas instabil si compara nan cu anos cu ta hopi mas stabil. Aunke cu Aruba ta basta stabil, nos Fraccion semper a trece dilanti cu pa nos por yega na 100% energia limpi, no di "green" sino energia limpi y sostenibel, mester bin un mescla. Ya caba nos tin e molinanan di biento cu Gobierno Oduber a bin cu ne. Tambe nos tin e solar panelnan y diferente otro proyectonan chikito cu ta andando na diferente scolnan. Hunto cu e mescla aki, porta pa aña 2030 lo por yega na energia 100% limpi manera den e "Parijs Akkoord" cu hopi pais kier yega na dje", Parlamentario Chris Romero ta conclui bisando.

