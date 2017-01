Comparti Ling and Sons ta informa cu informacion cu a sali Diahuebs den medionan di comunicacion no ta correcto i ta lamenta cu e información aki a sali sin confirma cu ningun persona di Gerencia prome si e noticia ta correcto. E noticia aki a causa un susto grandi pa familiarnan, amistadnan y coleganan di e empleado en question. Loke gerencia a comprende ta cu tin medionan di comunicación ta raporta a base di e melding cu ta drenta na ambulance. E caso ta uno fastioso, pero uno di cual Gerencia y personal di Ling and Sons ta sumamente agradeci cu e empleado en question no a sufri ningun corta manera a wordo publica. E empleado su man a pega den e parti na unda e machine ta lock pa seguridad durante limpiesa di machine y no na e parti na unda e machine ta corta manera a pensa na prome instante. E empleado su man ta intacto y según ultimo información e no ta fractura. Prome instante Ling & Sons a jama number di emergenia pa asistencia di Ambulance. Pero mientras tanto ta warda pa ayudo profesional nos mesun empleadonan (techinico) di Ling and Sons a logra yuda e empleado. Gerencia y personal di Ling and Sons ta sumamente agradeci cu e team di emergencia cu a bini y e asistencia di ambulance. E empleado en question ta encontra su mes den bon salud i ta descansando na su cas después di e susto. Ling and Sons di su parti ta hasiendo mas investigación pa tin mas información di e incidente pa evita un susto similar den futuro. Ling and Sons kier enfatisa cu e seguridad di su empleadonan ta Semper na prome lugar. Pa seguridad e machine aki no ta den uso mas. Di e manera aki Ling and Sons kier a trece dilanti loke a pasa y ta spera cu esaki ta pone un final na e speculacionan incorrecto cu ta circulando. Mustra/Kita comentarionan

