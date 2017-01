Nos ta na caminda pa celebra e fecha natal di nos Libertador Betico Croes (dfm), esta 25 Januari, Dia di Betico. Un gran estadista Arubano cu a hiba e anhelo di nos pueblo na mundo pa Aruba haya su derecho di Autodeterminacion y Libertad.

Despues di tres decada nos ta aprecia tur locual Betico a logra riba tereno politico en especial e cambionan estatal cu ta Status Aparte y un pais Autonomo den Reino Hulandes. Hopi a purba pero no a logra yega na cristalisa e deseo di nos digno pueblo. Betico ta e lider dinamico Arubano cu a funda e partido di ideologia social democrata MEP na su cas na Cumana 84 riba 9 di Februari 1971. Betico a lidera MEP pa 15 aña prome cu el a haya un accidente di auto fatal unda cu despues di 11 luna den coma el a fayece na Utrecht Hulanda riba 26 di November 1986. E lucha sagrado Si mi no ta hera mi a topa Betico dos biaha den mi bida pero sigur mi ta corda cu nos a topa brevemente na Aeropuerto di Aruba, tempo cu mi tawata un mucha. Storianan di Betico mi a scucha di varios hende di su generacion particularmente di mi ruman homber cu tawata biba na San Miguel y Betico tawata frecuenta su cas. Betico semper a sali na defensa di e pueblo di Aruba, anto e no a laga nada cambia su meta pa un Aruba liber y prospero pa un y tur. Su perseverancia y carisma, su balor humano y su meta politico. Algun di su expresionnan politico manera: "Dios gracia, cobardia no ta aparece den nos vocabulario." Despues di e conferencia na Augustus 1972 na Suriname formando parti di e comision di Reino, unda Betico no a acepta pa Aruba bira parti di un Federacion Antiyano, el a expresa: Mi ta bay bek cerca mi pueblo, pero lo mi bolbe." Asina nos ta wak cu Betico nunca a haci wega cu e anhelo di nos pueblo. No tawata un líder di show pero accion. A intensifica accionan extra parlamentario cu e meta pa haya mas oido pa e causa Arubano. Dia 18 di Maart 1973 a organisa un manifestacion masal den Wilhelminastadion pa demostra dilanti parlamentationan di Hulanda y Antiyas cu Aruba ta rechasa e federacion Antiyano. Otro expresion di Betico: "Ki bal un homber sin derecho, ki bal un homber sin bandera, ki bal tin curazon den bo pecho, si bo no ta liber den bo tera."

Deseo di un pueblo Cada aña mi ta wordo inspira pa su dia natalicio, pero mas aun mi ta wordo inspira con el a hura na Dios cu e lo no descansa te cu Aruba ta baas den su mesun cas. Un otro expresion di nos lider tabata: "Materialismo a vence Idealismo." Dia 18 di Maart 1975 MEP ta organisa un grandioso marcha di Libertad cu flambeu den cayanan di Oranjestad. Tambe Betico a busca apoyo den exterior pa e lucha di e pueblo Arubano. Ora a purba di bay contra e deseo di nos pueblo of mihor bisa buta obstaculo den su caminda (Weganan politico) manera ora MEP a wordo laga afo di Gobierno Central despues di a gana e eleccion di 17 di Juni 1977 den forma aplastante 5 di 8 asientonan den Staten di Antiyas, un ola di protesta a lanta den tur skina di Aruba. Sindicatonan uni a proclama un welga general conoci pa Augustus scur. Betico a percura pa nos himno y bandera Betico a sa di para pa un ideal anto esaki ta haci’e e personahe mas grandi di nos isla. Na conferencia di Mesa Rondo di 7 te 12 di Maart 1983 na Den Haag Hulanda, ta reconoce definitivamente e derecho di Autodeterminacion di Aruba pa sali dia 1 di Januari 1986 for di e constelacion Antiyano. Na final di e conferencia Minister President di Hulanda Ruud Lubbers a bisa:" De kogel is door de kerk.", cual ta simbolisa e culminacion di e lucha largo di Betico y Aruba pa logra e Status Aparte. Otro expresion di Betico: "Nos no a scoge pa revolucion pero evolucion." E aña aki nos pueblo ta scoge un bes mas na September 2017 e destino di nos pueblo. E lucha ta sigui despues di 31 aña. Nos Status Aparte ta keda sagrado y Betico ta keda nos Libertador inmortal. Nos mester ta gradicido na Dios pa manda un Betico pa nos y nos mester conserva y preserva e libertad di nos pueblo na su honor. "No tin lucha sin sacrificio y no tin sacrificio sin gloria."