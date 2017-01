Comparti Cu su lama nan hopi bunita, clima perfecto, platonan renombra, y estadianan di calidad halto, Aruba ta conoci pa aparece ariba websitenan international di biahe. Recientemente, e isla ta briya atrobe, e biaha aki cu enfoke ariba Aloe. Ariba 10 di Januari, CNN Travel a publica un articulo online tocante Aruba Aloe – e compania mas bieu di Aloe rond mundo – y e mata espectacular cu ta wordo planta, corta na man, y procesa den e famoso producto nan di bienestar y belleza. E articulo, “Aruba Aloe Sheds Light on Potent, Powerful Plant,” a wordo scirbi pa Lindsay Lambert Day, un periodista freelance di biahe & estilo for di Atlanta. E articulo ta menciona tur e diferente beneficio nan di e mata ora e ta wordo uza externamente y internamente, y e informacion aki e la ricibi for di un di Aruba Aloe su tour guidenan. Jessica Posner, e Marketing Manager di Aruba Aloe ta comenta, “Aruba Aloe ta masha orguyoso y honra pa wordo estrena ariba CNN travel. Diariamente, nos team ta hasi nos best pa produci e productonan di calidad nan di mas halto cu e mihor Aloe di mundo, cu ta wordo planta ariba Aruba su suela di caliche. E articulo no ta solamente pone Aruba Aloe den e spotlight, sino tambe e isla di Aruba ariba su mes. E ta menciona e otro experiencia nan cu e Aloe ta brinda pa Aruba su bishitante nan incluyendo tratamento nan di spa y bebida nan di cocktail cu ta traha cu Aloe. Jessica ta menciona, “E carisma di nos tour guidenan ta bin dilanti den un forma masha bunita den e articulo. Indirectamente e ta enfoka con amistoso e hende nan di Aruba ta.” E articulo di awe, ya caba a jega na un total di mas cu 2.9 miyon hende. Y cu cada lesador e ta creando un potencial di un bishitante nobo pa nos isla y pa Aruba Aloe. Por mira y lesa e storia aki na http://edition.cnn.com/2017/01/10/travel/aruba-aloe- farm/ . No ta solamente turista por bishita Aruba Aloe su famoso fabrica y museo. Aruba Aloe ta invita henter pueblo di Aruba pa por bishita y asina disfruta di e tour di e fabrica y museo cu ta completamente GRATIS. E tour ta un actividad divertido pa henter famia, unda lo bo siña conoce mas tocante e plantacion grandi di Aloe como tambe pakiko Aruba Aloe ta ser considera di tin e mihor Aloe di mundo. E tour ta ofrece tambe un mirada con tur producto di Aruba Aloe ta wordo crea y traha. Mustra/Kita comentarionan

