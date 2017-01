Comparti Conoci ambulante Smiley a wordo agredi durante oranan di diasabra mainta banda di waf chikito na Playa. Polisnan a wordo manda eynan pasobra tin un hende ta warda riba nan pa un asistencia relaciona cu agresion Ora a yega na e sitio a topa cu e Smiley cu tabata tin corta na parti di su cara. Polis no por a comunica masha bon cune. Asina mes a logra saca afo cu el a wordo agredi malamente pa un persona. Polis a pidi presencia di ambulance pasobra e corta mester a wordo cosi. Ambulance a presenta y paramediconan a cuminsa atende y djey hibe hospital. Smiley ta un persona cu no ta horta y tampoco ta molestia hende. E no ta agresivo. Mustra/Kita comentarionan

Comparti