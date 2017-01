Comparti Señor Rufo Abelino Saturnino San Blas Odor, miho conoci como Rufo Odor, naci na Aruba riba dia 29 di November 1935 y a fayece riba 8 di Januari 2017. Rufo Odor tabata un persona multi facetico, musico, compositor, dirigente Coral, areglista, docente di canto, tolk y linguista, e tenor di Aruba. Señor Rufo Odor, kende despues di a gradua na Hulanda pa maestro di scol, a specialisa su mes despues den idioma Spaño y Frances. Durante su studio na Hulanda el a studia canto na ‘Haagsch Conservatorium’ durante 4 aña y mei y harmonia bou guia di Señor L. de Groot di ‘Koninklijk Conservatorium’ na Den Haag, Hulanda. Despues di su regreso na Aruba na aña 1960 El a sigui un curso di Merca pa areglista. Durante varios aña Rufo Odor hunto cu Frère Alexius tabata dirigi e coro infantil di ‘De Trupialen’ y durante e mesun tempo e tabata toca piano den e orkesta ‘Estrella Musical’ di Santa Cruz y tabata dirigi ensayonan di e seccion di ‘Brass’. Despues cu e orkesta a stop di toca, Rufo Odor tabata canta den Hotel, compañando su mes na/riba piano. Pa varios Festival di Canto y Cancion el a actua tanto na Aruba como den exterior como president y como miembro di hurado. El a sigui un curso di L.O. Muziek y durante e curso aki na Aruba E tabata duna les den e materianan: desaroyo di Bos infantil y control di Bos propio. Como maestro di canto el a duna les na varios di nos cantantenan y tambe na un alumna, cu tabata preparando su mes pa haci examen di canto den exterior. Como areglista El a aregla varios cancion componi pa miembronan di ‘De Trupialen’, varios tumba pa tumba-contest y varios cancion pa e coro ‘Vivons en Chantant’. Tambe tur aña e tabata activo como director di un ‘Brassband’ cu tabata yama ‘Happy Brass’ pa Carnaval, cu pa varios aña tabata gana e premio pa ‘Brassband of the Year’. El a dedica tambe hopi na nos ritmo Asambeho cu su ‘Happy Brass’. Hopi musico a cuminsa nan carera musical den e ‘Brassband’ aki cerca Rufo. Haciendo uzo di su talento como compositor Rufo Odor a compone y aregla e piesanan musical pa e ‘Musical’ ‘Wadirikiri’. Pa varios grupo musical el a compone y aregla un ‘Theme Song’. Rufo Odor a pone ariba muziek y skirbi acompañamento di tur e canticanan di misa pa e Iglesianan Catolico na Antias. Como promotor, Rufo Odor a trece diferente Longplay y disco 45 RPM riba plasa, tanto pa gruponan musical como pa finnan caritativo. El a tuma tambe na su encargo e direccion y organisacion di e scol di musica di A.D.A.Y.M.A, cu ta un asociacion; Asociacion di Artista y Musiconan Arubano cual asociacion despues a bira ASOMA. Tambe Rufo a forma e coro ‘Vocaal Ensemble Sranan’ cu miembronan e tempo di Club Suriname. E coro aki tambe a duna conciertonan na Aruba, Corsou, Boneiro y Suriname. ‘Vivons En Chantant y Canta Aruba’: E coro ‘Vivons En Chantant’ a ser funda na aña 1957 pa Sr. P. Bongers y tabata consisti di mas o menos 60 miembro. Pa basta aña ‘Vivions En Chantant’ tabata e unico coro mixto na Aruba y tabata duna conciertonan coral di musica clasico y musica popular. Durante e añanan e coro a haya diferente director. E ultimo director di ‘Vivons En Chantant’ tabata Sr. Rufo Odor na ocasion di e inauguracion di e sede di Parlamento di Aruba na aña 1976, ‘Vivons En Chantant’ a canta bou direccion di Rufo Odor. Na final di e ceremonia di inauguracion e coro a canta e Himno di Aruba, ‘Aruba Dushi Tera’, den 4 areglo. Esaki tabata areglo di Rufo Odor mes. E mesun aña ey na final di dje e composicion aki di nos himno a ser graba na Caracas, Venezuela door di un grupo selecto di e coronan bou direccion di Rufo Odor riba peticion di e Gobierno Insular di Aruba, como Himno Oficial di Aruba, cu acompañamento di un orkesta Venezolano, bou direccion y cu areglo musical di e areglista Venezolano Anibal Abreu. Na 1978, bou direccion di Rufo Odor y cu acompañamento di e pianista Mathilda Wijnaar, ‘Vivons En Chantant’ a duna algun concierto na Caracas, Maracay y Mácaro. Durante añanan despues ‘Vivons En Chantant’ a duna varios concierto na Aruba y den exterior. Na 1982, 1983 tabata duna les di Papiamento na esnan cu tabata bini traha na Aruba for di Hulanda como Technische Bijstand, esaki el a hacie pa varios aña na De La Salle College. Na 1988 – 1989 tempo cu Gerecht in Eerste Aanleg tabata riba Postkantoor na Irausquinplein, anto Sr. Rufo Odor tabata haci trabounan di Tolk den idioma Hulandes – Spaño y Hulandes – Papiamento. Tin un anecdota di cu e tempo aki tabatin casonan grandi di extradicion y debi cu Sra. Esther Williams tabata na estado di su prome yiu y el a pidi Sr. Rufo Odor pa bini haci e trabou di tolk na corte. Tabata un caso grandi di extradicion cu tabatin yen di ‘sluipschutters’ riba misa San Francisco na Playa. E tempo nan ey Sr. Rufo tabata fungi como tolk de bes en cuando. Na 1990 Gobierno di Aruba ta manda entre otro Sr. Rufo Odor pa Hulanda pa 6 siman pa sigui un curso di ‘Toetsconstructie Deskundige’. Un curso pa traha toetsen pa onderwijs den enseñansa na Aruba. Na aña 1992 Rufo Odor a funda e coro ‘Cantaruba’. E coro aki tabata consisti di un grupo selecto di mas o menos 16 persona. ‘Cantaruba’ tabata canta canticanan den 4 areglo, tanto a Capella como tambe cu acompañamento musical di e pianista Sra. Mathilda Wijnaar. E coro aki a participa varios biaha na e Festival Internacional di Coronan na Corsou y tambe a duna varios concierto na Aruba y tambe na Corsou, Boneiro, Venezuela, Surinam y Hulanda. Di aña 2001, 2002, 2003 y mas Sr. Rufo Odor a traha como tolk na Corte di Aruba den idioma Hulandes-Spaño, Hulandes – Papiamento. Riba dia 24 di October 2015 ‘Coro Orfeon Allegro’ di Corsou ta duna un homenahe na Rufo Odor durante un concierto di gradicimento na nomber di pueblo y coronan di Corsou. E concierto a tuma luga na Misa Metodista na San Nicolaas. Fundashon Kornan Uni, Orfeon Allegro, Kor Sta a duna gratitud na Rufo pa su colaboracion valioso na Movemento Koral di Korsow y Festival Internacional di Koronan na Korsow. Rufo Odor tabata semper dispuesto, tanten cu e tabata por, pa sigui pone su conocemento y su talento musical disponibel na e comunidad di Aruba y Antias, p’asina e por sigui contribui na e desaroyo di e bida cultural di nos dushi Isla Aruba. Esnan cu conoce Rufo lo haya falta di su forma artistico, chistoso y energetico cu Rufo a demostra su habilidad profesional di direccion coral. 'Vivons En Chantant' y 'Cantaruba' ta mustra di e calidad profesional ey di Rufo. Departamento di Cultura Aruba, Director, Staf y Personal ta expresa palabra di condolencia na famia di Sr. Rufo Odor, su yiunan Michael y Joyce Odor y demas famia y conocinan, plataforma musical y coral, artistico y cultural den nos comunidad y internacional. Aruba a perde un baluarte cultural y e Tenor di Aruba. Cu Rufo sosega na paz.

