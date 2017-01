Durante un conferencia di prensa Minister di Enseñansa, Michelle Hooyboer-Winklaar a anuncia un programa nobo pa tur esnan cu falta nan diploma riba nivel di enseñansa secundario. Desde un par di aña caba Departamento di Enseñansa bao di auspicio di Ministerio di Enseñansa hunto cu Minister di Enseñansa a bin ta trahando riba cera un buraco existente den nos sistema di educacion.

Na Aruba, mescos cu hopi otro pais, tin un problema den e sistema di educacion unda un grupo basta grandi di esnan cu no por a logra haya un diploma riba nivel di educacion secundario no tin mucho oportunidadnan pa ainda logra esaki pa nan por sigui studia riba un nivel di educacion superior. Departamento di Enseñansa tin diferente formanan cu ta atendiendo cu e problema aki. Formanan manera Avond-MAVO y Avond-HAVO. Pero asina mes te ainda e buraco ta keda existi. “Pa nos esaki ta algo cu tin un impacto hopi grandi riba e pais completo y pa e motibo aki a dedica varios manera pa por elimina esaki unda cu por tin obstaculo pa nos studiantenan por haya e oportunidad pa por sigui un estudio superior,” Minister Hooyboer-Winklaar ta splica. E ta sigui bisa cu ora papia di enseñansa superior, no solamente kiermeen academico, sino tambe e aspecto di educacion profesional cu tambe tin su trayectoria pa por sigui un enseñansa superior. Awor esnan envolvi den enseñansa a bin cu un solucion cu por brinda un parti grandi cu ta wordo afecta door di esaki. “ Awe nos ta introduci GED, General Education Development. E ta un programa cu ta duna un diploma ekivalente na un “highschool diploma.” Esaki ta nifica cu ora un studiante completa esaki, na final di dia apesar di cualkier trayectoria anterior pues kisas e no tin diploma di MAVO, EPB of di HAVO, e por drenta un estudio superior. Tin algun rekisito pa por drenta e programa aki pero ora caba e estudio aki e studiante lo tin un “highschool equivalancy credential.” “E diploma aki ta wordo mira igual na cualkier instituto cu ta reconoce esaki como un diploma cu por uza pa drenta un estudio superior. Pues studiantenan cu actualmente kisas no a logra caba un scol toch por drenta na nivel di college na Merca, Canada of otro paisnan cu ta reconoce esaki. Pa nos esaki ta un oportunidad pa cambia e panorama completamente pa nos studiantenan cu por ta na e momentonan aki no tin opcion pa sigui studia y awor, cu e esaki, nan lo por toch yega na un diploma riba nivel di enseñansa superior,” e mandatario ta bisa.

E GED ta wordo ofreci door di International School of Aruba… “y ta bay ta completamente subsidia pa gobierno cu excepcion di e examen cu studiantenan mes mester por paga na un costo di US$140. E rekesitonan cu tin mester ta paspoort Hulandes, bo mester ta inscribi na censo Aruba pa por lo menos cinco aña y bo mester ta 17 aña bay ariba,” e ta agrega. No mester tin diploma anterior, simpelmente mester por sigui e curso na Ingles riba cierto nivel pasobra e programa ta na Ingles. GED ta un estudio flexibel den e sentido cu e ta bay ta anochi cu ta nifica cu esnan interesa cu ta traha den dia lo por sigui esaki. Mas aleu, e duracion ta a base di bo rapides. “Asina ta si bo tin ya caba bon conocemento di algun di e temanan presenta den e programa lo bo por cabe dentro di seis luna, por ehempel. Esnan cu tin mester di un tiki mas preparacion lo por tuma un aña of mas depende riba nan preparacion anterior,” Minister Hooyboer-Winklaar ta amplia. “Nos ta sumamente contento cu por trece e opcion aki y cu e lo wordo ofreci na asina un cantidad grandi di studiantenan, mas o menos 200 studiante pa aña, pero nos lo tin cu wak ki interes tin den esaki. Pero pa nos e ta un oportunidad pa trece un solucion pa un problema cu nos tin den comunidad. Cu esaki tin acceso na un calidad di enseñansa y na Ingles cu hopi hende ta pidiendo p’e y cu tin un conexion na nos enseñansa superior cual pa nos ta algo sumamente importante pa por hisa e nivel di tur esnan cu tin ambicion pa sigui y cu e programa aki e ta bira posibel,” e mandatario ta conlcui.