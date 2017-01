Comparti Sanctuario di Burico lo tene su caminata anual pa recauda fondo, lokual cu awor ta algo legendario. Hunto cu e buriconan Diva y Igor, jong y biew lo kana y corre door di e bunita naturalesa di Aruba. E caminata lo dura 5 km (of un tiki mas!!). E ruta lo cuminsa na e Sanctuario di Burico nobo na Bringamosa unda e participantenan lo wordo dirigi via e barionan di Boton, Jan Flemming, Franse Pas y bek pa Bringamosa. Na caminda lo tin boluntario cu awa of softdrink y na final manera semper lo tin fruta fresco cortesia di Superfood. E caminata lo cuminsa 5or pm y fe 4or por cuminsa registra na e Sanctuario na Bringamosa. Pa solamente fls 10.00 bo por ta actief y alavez aporta na e bon trabao cu ta wordo hasi na e Sanctuario di Burico. Pa mas informacion por fabor yama 593-2933. Nos lo ta contento di waakbo bek na nos caminata. Mustra/Kita comentarionan

