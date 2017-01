Comparti Minister di Asuntonan Economico Richard Arends a splica prensa di e asunto 'vestigingsvergunning'. "Na luna di december, ora mi a asumi mi responsabilidad como minister mi a haci e maneho mas estricto pa loke ta otorgamento di permiso pa establecimento pa companianan cu supuestamente lo traha den e refineria. E maneho nobo ta encera cu dos condicion adicional a wordo poni. E prome ta cu mester tin un contract valido cu e refineria y di dos ta cu e compania ta aplica of mester ta caba parti di e San Nicolas Special Zone." Arends ta amplia bisando cu e condicionnan aki ta trata primordialmente companianan nobo cu ta wordo lanta pa opera den e area petroquimico di Aruba. Despues di e splicacion aki Arends a bisa cu e siman aki ta mirando e rebahilitacion fisico di e refineria di Aruba. "Despues di a negosha casi un aña, aparte di e empleadonan cu ya caba tabata traha cu Valero y a pasa automaticamente pa CITGO, ta cuminsa cu e proceso di contratonan di esnan cu lo percura pa e refineria wordo rehabilita. Durante e piek den e proximo tres añanan e cantidad di empleado lo yega na un total di 3 mil hende." Minister a bisa cu si wak bon esaki ta un di e actividadnan cu mas a wordo anticipa riba dje. Tambe el a bisa cu no tin ningun probema pa loke ta realisacion di e refineria. Dor di e contactnan cu gobierno tin cu CITGO y cumplimento cabalmente di CITGO pa loke ta su obligacionnan loke ta trata empleadonan, belasting y huur, gobierno no tin ningun duda di realisacion di e refineria. "Awor caba nos ta calculando un crecemento economico basta modera di 3,4% cu ta den e presupuesto 2017. Esaki ta basa riba calculonan di Banco Central. E reapertura di Valero mes na aña 2010-2011 a trece un crecemento economico di casi 9%, mientras e inversion e tempo ey ta mucho mas chikito cu esun nos ta wak nos dilanti, asina ta cu e perspectiva ta mas cu bon." Arends a bisa cu gobierno ta mira 2017 como un aña hopi positivo. Ademas di rehabilitacion di e refineria, cual ta encera un inversion di 800 miyon dollar den tres aña, gobierno ta sigui inverti den Oranjestad, den e di dos fase di revitalisacion di San Nicolas como centro di ciudad, inversion na IMSAN, na Hospital y finalisacion di Green Corridor como tambe den sector hotelero/turistico. "Ta estima cu e inversionan aki ta suma 1 biyon di florin; tur esaki pa mehora producto Aruba." Mustra/Kita comentarionan

