Desde su apertura december ultimo, Asi Es Mi Peru di Roxanne Salinas – naci na Peru, situa na Paradise Beach Villas, a trece un di e sabornan mas reconoci mundialmente pa Aruba… e sabornan netamente Peruano. Asi Es Mi Peru ta presenta un Cevicheria Peruano autentico unda bo por sinta na e bar y mira e chef traha bo ceviche for di ingredientenan fresco y manera bo kier. Ceviche traha di pisca fresco marina den juice di lamunchi ta e plato nacional di Peru. Prepara cu un surtido di seafood fresco for di lama, tomati, chips tosta, siboyo, salo y pica y e famoso aji amariyo. E smaak skerpi yen di sabor un poco salo ta bay acompaña cu maishi herbi of batata dushi cremoso, y/of maishi tosta, creando un sinfonia di sabornan. Tambe por saboria Tiradito na e Cevicheria, un variacion di ceviche cu tin un semehansa na sushi Japones, cu un marinara super dushi y un aji amariyo ahuma. E restaurant bao di e gazebo ta presenta un mercado Peruano genuino unda por cumpra acesorionan tipico Peruano, di cual parti di e placa ta bay pa fundacion di cancer na Aruba. Paden tin un area mas formal pa disfruta bo cena cu ta consisti di e variacion grandi y colorido di cumindanan cu ta haci Peru famoso den mundo: Lomo Saltado (carni stoba), Aji de Gallina (galiña den un saus cremoso), y un cantidad di preparacionnan tipico di batata cu Papas a la Huancaina y Causa, promer riba lista. Riba e di dos piso tin un area priva pa funcionnan special cu un mesa grandi central cu 14 asiento, dushi pa cumpleaño of fiesta familiar. E ta e intencion pa desaroya un menu di e Mesa di Chef presentando e costa di Peru, e Sierra (cero) di Peru y e Selva di Peru pa medio di creacionnan culinario en vivo pa gruponan chikito. Esaki lo cuminsa na juli 2017. Pa e di cinco aña consecutivo, Peru a keda nombra e Destinacion Culinario cu ta Encabesa Sur America pa World Travel Awards (WTA), considera pa hopi como e media di biahe igual na e "Oscars," Minister di Comercio Internacional y Turismo Magali Silva a anuncia recientemente. E premio, cu ta honra cuminda Peruano, ta uno mas banda di esun pa restaurant Central – di chef Virgilio Martinez cu ta na posicion number 4 riba e lista di "The World's 50 Best Restaurants" – e di 13 luga di Mido – di chef Mitsuharu Tsumura – y e di 30 luga di Astrid & Gaston den e mesun categoria. "Nos no ta pretende di ta cerca di esunnan menciona pero nos lo kier ta un embahador pa cuminda Peruano bon y autentico," Roxana Salinas a bisa. "Bin y join nos y haya sa pakico nos ta score asina halto riba e trapi culinario mundial." Asi es mi Peru restaurant ta situa na Paradise Beach Villas y ta accesibel for di e caya banda di La Cabana. Orario ta dinner y pa luna di februari lo cuminsa sirbi lunch tambe. Pa reservacion por yama 588-3958 of 525-4000 ext. 172 of por haci esaki pa medio di reservations@asiesmiperuenaruba.com.

