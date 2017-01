Comparti Durante lansamento di e Hyundai Ioniq cu a tuma luga recientemente, Minister Presidente Mike Eman tabatin honor di haci develo y tambe ta e prome pa haci test drive di e prome auto 100% electrico di fabricante grandi y distribui pa agencia local. Esaki sigur tabata un momento hopi significante pa e mandatario, kende for di 2012 ta creando incentivo y dunando estimulo pa e sector comercial aki aporta na e transicion di auto convencional, pa autonan cu cero emision di gas. “Tradicionalmente autonan ta paga 30, 40 y 50% di invoerrechten ora importa nan, y pa duna un estimulo na autonan electrico, nos a baha esaki ta na 2%. Nos a spera un revolucion grandi despues di esey di autonan electrico pa sostene e maneho y vision berde di Gobierno, pero lamentablemente esey no a tuma lugar,” asina Premier Eman a bisa splicando cu tabatin hopi motibo. Agencianan di auto no por a logra haya e fabricante/marca cu nan ta representa pa pone e modelonan ey disponibel riba e mercado aki den Caribe. Otronan tabata poco hesitante pa bin cu autonan cu tecnologianan nobo sin cu nan garashi ta cla. Esaki tabatin Gobierno preocupa ya cu mas no por a haci pa condiciona e mercado. “Bo por compronde mi alegria awenochi cu Garage Centraal a logra di bin cu un Hyundai comfortabel y cu parce mi, na un prijs atractivo,” e mandatario a señala. Lansamento di e Hyundai Ioniq ta algo hopi positivo pa introduccion di autonan electrico riba mercado, no solamente ta brinda e consumidor e opcion, pero ta sostene otro car dealers. “Nos ta akinan contento y orguyoso cu Garage Centraal a hacie, pero na mesun momento cu hopi interes pa mira otro car dealers sigui awo den e rumbo aki. Mi sa cu diferente di nan ta haciendo esfuerso pa e marca cu nan ta representa por duna nan e autonan electrico cu nan por ofrece e mercado local. Pa cada car dealer cu no a logra combence nan marca, awo nan por bisa cu nan marca competitivo si ta poniendo auto electrico riba mercado, e mester por yuda nan pa combence.” Minister President Eman ta combenci cu ora cu tur e marcanan conoci reacciona y tambe ofrece na Aruba auto electrico, den un periodo hopi cortico nos ta bay transforma e cantidad di autonan convencional di gasoline y diesel pa auto electrico. “E bentahanan den emision naturalmente ta evidente, e autonan aki no ta saca ningun huma, nan no tin azeta, kier men tur e partinan di polusion cu ta bin acerca no tey mas.” Mustra/Kita comentarionan

