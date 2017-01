Comparti GKMB tin un cantidad suficiente di insecticida biodegradabel, segun Clayton Croes y tambe tin ekipo suficiente. GKMB ta prepara pa e temporada di yobida cu ta pasando door di dje. E cantidad di larvacide y adulticide ta den cas. E mankracht ta den cas. Experiencia ta den cas y sigur ta bisa tambe e unico cu ta rekeri ta planea e trabaonan logistico pensando cu tin adresnan cu ta keda bin aden di casonan sospechoso pa adreseer esakinan suficiente. Awa ta sigui yobe y sigur e ta stroba algun trabao esencial cu GKMB ta haci, entre nan e fumigacion di hotspots, dunando cu ta un periodo hopi humedo y e mesun yobida aki ta stroba cu e parti di fumigacion ta bay causa un neerslag y lo bay tin tempo perdi y tambe insecticida perdi y esey no ta e idea. Ta traha mas eficiente posibel. E enfoke ta keda riba e source reduction. Pasa na e doñonan di cas, splicanan kico nan mester haci y tambe haci uzo unda cu ta uzo aplicabel na plasnan cu no ta bay. Tin e materialnan den cas pa haci e trabaonan grandi y tambe sperando inversionnan den materialnan grandi y nobo cu ta yegando tambe pa sigui haci e trabaonan cu tin cu wordo haci. Ta un upgrade di material y tambe den e manera di traha, segun Croes. Orario E orario ta normal, qua logistica. Si ta asina cu tin e preferencia semper riba hotspotnan cu tin cu wordo fumiga. Ta haci esaki parti mainta, cual ta mas preferibel compara cu atardi. Aunke parti atardi comunidad gusta esey. Ta bon pa compronde cu sangura tin dos piek cu e ta hopi activo den dje, pa loke ta aplica e suspension areal, esta via e pickupnan cu ta haci e fumigacion. E parti mainta ta duna su bentaha, caminda cu no tin hende para den cura etc. y cu ta bay haya caminda hopi bashi. Dus no tin peliger di trafico. Hopi biaha, manera ta conoci, e pickupnan ta core na un manera con e biento ta duna e manera pa haci esaki. Of core contra trafico. E parti mainta ta duna hopi mas beneficio compara cu parti atardi, el a splica. Mustra/Kita comentarionan

