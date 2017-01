Nos a papia cu mr. Ronny Wix, kende hunto cu su colega Lianne Pieters a representa Riu legalmente

, riba un decision di hues cu a wordo tuma cu tin di haber cu un empleado a hiba Riu corte.

El a splica un tiki riba e desaroyo aki. Tin un sentencia cu kisas pa falta di informacion hues a dicta un sentencia cu no a cay den masha bon tera.

El a comenta cu e caso mes no ta un gran cos. E ta un caso masha simpel laboral, caminda cu hende ta wordo retira pa no cumpli cu ordo di su superior. Den e caso aki desafortunadamente, e hues no tabata tin un bon impresion di loke a pasa y a kere of a skirbi den e vonnis en todo caso, caminda cu el a asumi cierto cosnan cu ningun di dos partido a bisa, pero a gewoon asumi eseynan y ta pone den su sentencia cu e empleado aki a nenga di cumpli cu instruccionnan di su superior pasobra e instruccionnan aki tabata instruccionnan cu tabata pa e gaña cu e bebidanan cu tin den e camber, ta yen, mientras tanto cu nan no ta yen.

E ta zona vaag loke ta wordo bisa, pero basicamente ora cu lesa e sentencia aki, ta yega na e conclusion cu Riu lo ta pone un boter den un bebida den un camber, cu ora un caba, Riu ta duna e meneer aki instruccion pa habri un boter grandi, yena e boter chikito pone bek y esey no ta e caso. Pasobra Riu no ta uza boter chikito den nan cambernan.

Abogado Wix a sigui splica cu e boternan aki ta den un bar den camber, cu boternan colga cabes abao y tin cu hinca e glas bao di e boter y e ta yena e glas. Ta coy e shot cu bo kier di e bebida cu bo kier y tur ora y tur dia nan ta pasa controla e boternan, ora e boter caba nan ta geef door, den un procedura interno y e boter aki cu caba ta wordo saca y uno nobo ta wordo poni. No ta asina cu un boter ta wordo yena. E caba e ta bay afo y un boter nobo ta wordo poni na su luga. Esey ta conta pa tur e boternan pero di un manera of otro e hues a asumi algo, cual ta medio basa riba e hecho cu e cabayero aki na final di e tratamento di e caso, ora cu hues a confront'e cu e pregunta, pakico ta nenga di firma e formularionan y a gaña bisa cu nan kier pa e gaña. E hues, basa riba gañamento, a asumi cierto cosnan cu no ta berdad.

E abogado a sigui splica cu obviamente e cos aki ta totalmente saca for di contexto. E proceduranan ta masha simpel. Tin un formulario cu ora un hende sali for di un camber, un huesped ta check out, nan tin cu bay cu e bar attendantnan y ta controla cu e formulario si tur boter ta poni den e posicion corecto. Pasobra nan no por ta gedraai poni, blekinan ta wordo replaced y si e boter ta yen of no ta yen, nan ta skirbi'e.

En todo caso, no ta asina cu tin cu bay skirbi algo cu no ta berdad. Tin cu skirbi loke wak. E meneer aki cu a haci e caso, su trabao tabata pa controla si e hendenan aki tabata haci nan trabao corecto. E tin cu controla wak si randomly pa wak si e empleadonan ta haci ta corecto. Y si e haya algo cu no ta corecto, e tin cu raporta esey. Si nan haci loke ta corecto, e ta sign off riba e formulario y bisa OK, e tabata nenga di haci esey, pa ki motibo, no ta conoci.

Basicamente nan no a check e storia, pero e ta lamentabel cu e hues a crea of a asumi cierto cosnan cu gewoon no ta berdad. E hues por ehempel ta bisa cu e persona aki, cu tur su derecho, a nenga di sigui instruccionnan, pasobra si el a sigui e instruccion, lo esey lo ta encera cu e tin cu gaña cu tin un boter nobo den e camber y e turistanan mag di spera cu tin un boter nobo den e camber y e persona aki no kier asumi e responsabilidad ey. Pesey el a nenga. Den ningun camber no tin boter nobo unless cu e boter caba. Por drenta den un camber y tin cuater boter cu ta mita yen. Loke hues ta bisa cu turistanan por spera cu tin un boter nobo den camber no ta cuadra. Esey ta pasobra e hues ta asumiendo cu tin un minibar, manera hopi ta custuma normal cu e boternan chikito, cual no ta e caso. Ta un bar di berdad cu boter grandi, segun e abogado. E boternan aki ta sera den un cashi special y ta wordo basha na shot den glasnan segun deseo di e cliente. E cliente of e huesped no por yega na e boternan. Huez a dicta un sentencia sin tin un bista real kiko e situacion ta. Pesey mes den su sentencia e huez a pone cosnan cu no ta cuadra nada pa falta di conocimento.