Comparti ATHA (Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba) kier a manda un palabra di gradicimento na comunidad di Aruba pa e sosten na e fundraising anual di 'Carchi di Pasco'. E proyecto di carchi di pasco a cuminsa na aña 1964 bou guia di señora Diet Booi. Señora Booi kende tabata den directiva di ATHA y despues boluntario di ATHA, pa casi 4 decada a traha, guia y stimula e proyecto aki. Esey kiermeen cu e proyecto di 'Carchi di Pasco', cu antes tabata (y tin ora te ainda) conoci como 'Kinderpostzegels' ta existi ya pa mas di 50 aña. Den transcurso di añanan e proyecto a conoce algun adaptacion pa loke ta e producto di benta, pero te cu awe e meta y vision tras di e proyecto a keda mescos. Cual meta y vision ta pa cumpra un carchi of un producto di pasco pa yuda nos mucha y hobennan na Aruba pa nan por tin un bon desaroyo. E proyecto aki ta concientisa comunidad pa aporta na un bon causa cu ta wordo dedica y inverti den nos hubentud. Pa e aña tras di lomba, 2016, ATHA su proyecto di 'Carchi di Pasco' a recauda un suma di Awg. 30.000,-. Esaki ta danki na su Excelencia Gobernador Saliente di Aruba señor Refunjol cu ta e 'protector' di ATHA, tur alumno di scolnan basico y secundario, meastro, cabesante di scol, mayor, comerciante y ciudadano cu a aporta na e benta y compra di sea un set di carchi of un tas recyclabel. E suma cu ATHA a recauda den 2016 lo wordo inverti den proyectonan pa hubentud pa medio di su organisacionnan miembro. Asina por menciona algun subsidio cu a keda otorga pa entre otro campamento di YMCA y Centro Juvenil Washington, conferencia regional di Scouting Aruba, 25 campamento durante luna di juli, augustus y oktober, celebración Dia di mucha na C.B. Playa Pabao y C.B. Noord, training Licht Verstandelijk Beperking, ATHA Youth Camp den cooperacion cu Reach Your Goal Foundation. Den 2017 ATHA lo sigui inverti den nos hubentud y e suma menciona lo bai na nos hubentud. E scolnan ganador di 2016 ta na prome lugar Mon Plaisir Basis School, di dos lugar ta Colegio Arubano Ciclo Basico y di tres lugar ta Prinses Amalia Basis School. Sinembargo ATHA kier a bisa danki na e siguiente scolnan: Scol Basico Washington, St. Aloysius School, Sint Anna School, Scol Primario Kudawecha, De Schakel, Colegio Ora Ubao, Pius X School, Fatima College, Maria Goretti College, Reina Beatrix School, Colegio Frere Bonifacius, Rosario College, Rosa College, Sint Dominicus College, Paso pa Futuro, Colegio Bon Bini, Mon Plaisir Mavo, Colegio Laura Wernet-Paskel, Colegio San Hose, Maria School, Colegio Cristo Rey, St Michael School, Hilario Angela, Commandeur Pieter Boerschool, Colegio Santa Filomena Basis, St. Paulus School, Graf von Zinzendorf School y Colegio San Nicolas. Tur mucha y maestro cu a participa na e recaudacion di fondo aki ta haya un recuerdo pa mustra nos gradecimiento na e muchanan y maestronan pa nan aporte cu ta hopi valioso. Tambe ATHA kier a gradici su boluntarionan y tambe prensa cu Semper tey pa nos y un danki tambe na Setar cu pa di dos anja consecutivo ta rifa un tablet bou di e muchanan cu a participa. ATHA ta spera cu pa anja 2017 mas mucha y scol participa paso ta importante pa sinja mucha di chiquito e trabao boluntario y special pa mucha yuda mucha.Tambe nos kier a participa cu nos tin ainda e tasnan recyclabel pa concientisa e pueblo y special e muchanan pa cu nos medio ambiente na benta na nos oficina. Por llama nos na Tel 5823773 of email: athaaruba2009@hotmail.com Mustra/Kita comentarionan

