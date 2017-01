Comparti Durante e siman di dia 9 pa dia 15 di januari, Visibility Team di Polis a sigui mustra su cara tur caminda den Oranjestad cu accionnan di control na pia y den auto. Cu yegada di e barco crucero Aida Diva, riba dia 9 di januari, cu mas o menos 2200 turista, Visbility Team a tene control rond di maingate di waf como tambe e area di e mercadonan chikito y banda di Paddock. Riba dia 10 di januari e trabaonan a sigui cu controlnan na waf y henter e area mirando cu e barconan crucero Mein Schiff 5, Coral Princess y MSC Divina a drenta waf cu un cantidad di 9500 turista. Fuera di esey a sigui tene control den centro di Playa unda un empleado di Aruparking a pidi ayudo banda di Aldo unda cu un meneer kier a kibra un klem. E meneer a splica Polis cu e la rabia pasobra cu nan a klem su auto y aki Polis mester a sirbi como intermediador entre e manager di Aruparking y e meneer cu na final a dicidi di paga e costonan. En conexion cu yegada di e barco crucero Celebrity Eclipse, riba dia 11 di januari, cu 3500 turista abordo e team visibel di polis a tene control na entrada di waf. Durante post banda di Diamonds International dos chauffeur a haya boet pa motibo di no tin faha di seguridad bisti. Fuera di esey dos chauffeur di tourbus tambe a haya boet pa ta para malo riba acera. Mas laat den atardi mester a atende cu ambulante “L” banda di Arubus ya cu e tabata molestia e hendenan para ey banda y a percura pa e bay for di eynan. Riba 12 di janauri e team visibel a para na waf mirando cu dos barco crucero tabata para den waf – Navigator of the Seas y Thomson Dream – cu 6200 turista abordo. Nan a haci nan caminatanan den henter e area. Durante nan controlnan na pia algun chauffeur a haya boet banda di Renaissance Hotel pa motibo di core den direccion robes. Tambe a controla den centro di Playa riba bicicleta. Mustra/Kita comentarionan

