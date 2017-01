Joselin Croes di plataforma politico POR a informa comunidad riba e hecho cu un organisacion independiente, Global Shapers Oranjestad, a haci un encuesta bou di e milenialnannan na Aruba pa sondia kico ta e topiconan of cosnan cu mas e milleniumnan ta sinti cu ta afectando Aruba.

Milenialnan ta e grupo demografico cu a nace entre comienso di añanan 80 y final di añanan 90. E top 5 topiconan mas serio y importante cu ta afecta Aruba pa e grupo aki ta: 1. Resposabilidad y Transparencia Gubernamental/Corupcion 2. Falta di educacion 3. Falta di oportunidadnan economico y di Empleo 4. Seguridad y Bienestar 5. Cambio climatico/ Destruccion di Recursonan Natural Joselin Croes ta indica cu conforme e encuesta aki e problema principal e cu ta afecta Pais Aruba actualmente ta e falta di responsabilisacion di Gobierno, transparencia di Gobierno y corupcion di Gobierno. Esaki segun opinion di e milenialnan cu wordo entrevista pa e encuesta aki. Miembro di POR ta considera e informacion aki uno crucial pa tur politico pasobra e ta bisa cu nos milenialnan no tin confiansa den nos gobierno ni den e aparato gubernamental. Nan ta sinti cu Gobierno no ta parando responsabel pa nan actonan y cu nan ta corupto. “Esaki ta algo hopi serio mes pasobra si un pueblo y specialmente nos hobennan no tin confiansa y no ta kere den Gobierno y e aparato gubernamental e lo no inverti den Pais Aruba. Tampoco e lo kier traha den Gobierno ni sirbi su pais den Gobierno. Falta di confiansa ta crea desunion tambe den bo pueblo y bo hendenan. Falta di confiansa ta crea tambe desilucion grandi y falta di compromiso cu bo pais. Si nan ta pensa cu Gobierno ta corupto nan lo no sinti cu nan tin ningun deber ni compromiso cu Gobierno y nan lo no kier aporta tampoco na caha di Gobierno”, Joselin Croes ta bisa.

E ta agrega cu e Milenialnan practicamente a duna Gobierno un dikke 1. “A bira ora pa trece cambio den esaki. Gobierno mester di por haya un 10 pa su gobernacion pa haci esaki mester tin un mecanismo pa controla no solamente e trabou y maneho di Gobierno pero con e placa ta wordo uza. Mester bin mas transparencia gubernamental y esaki lo cambia solamente cu cambio di mentalidad of cambio di gobierno”. POR a cuminsa cu e bon pia den ta transparante, responsabel dor di ancra den su propio statutonan cu tur candidato mester entrega prueba di unda nan finaciamento y sponsorship ta bini pa evita cu mañan por tin vriendjespolitiek of deudanan politico cu e sposnornan di partido. POR ta spera cu esaki por sirbi como ehempel pa tur otro partido, pero tambe pa Gobierno mes, cualkier cu ta na mando sin distingui color politico. Nos milenialnan y nos yiunan merece un Gobierno transparente, honesto y responsabel. Un Gobierno cu ta duna cuenta di tur loke nan ta haci y unda e placa ta bay. Na final di dia ta placa di belasting di e pueblo ta esun cu nan ta uza y e pagado di belasting tin derecho di sa unda nan placa ta bay, Joselin Croes di POR a finaliza.