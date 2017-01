Comparti

E base di e partido nobo POR, mester a bira un tipo di politica nobo pero cu ya caba ta consisti totalmente di mesun politica bieu sin perspectiva pa algo nobo.

Siman pasa ex Minister Oduber a duna un declaracion caminda e ta bisa cu lo tin un buraco di miyones den presupuesto 2017 sin cu el a realisa na mes momento, cu e presupuesto aki ta uno cu el a defende, a sostene y a pone su firma bou di esaki pa asina e por a bay pa tratamento den Parlamento. Durante di tratamento di e presupuesto aki, ex Minister Oduber a defende su presupuesto, a defende e presupuesto den su totalidad y tambe a wordo felicita ora cu Parlamento a aproba e presupuesto aki cu mientras tanto Gobernador a firma caba como ley.

Den otro publicacion e siman aki, e ex Minister ta anuncia cu presupuesto 2018 lo bay conta c’un deficit grandi dunando e impresion cu nunca el a forma parti di e actual gobierno cu ta den su di ocho aña ehecutando un programa di gobernacion cual el a sostene semper como miembro di e partido AVP.

Den su plan pa lanta un partido nobo e ex Minister aki a declara cu su partido lo bay tin un vision nobo y diferente caminda e lo trata di ofrece un alternativa nobo pa pueblo di Aruba pero su declaracion haci te cu awor ta mustra cu ta mesun sistema anticua di hiba politica e lo ta practicando.

Na mes momento cu e ex Minister aki ta haci e declaracionnan aki, e ta bishitando tambe proyectonan cu a wordo ehecuta pa Gabinete Mike Eman I y II y cu a rekeri inversionnan miyonario na interes di e pueblo di Aruba.

Ta mas cu claro cu mester tin debe pa e pais pero caminda den ultimo tres añanan Gobierno ta trahando duro y intensivamente pa logra atende cu e debe aki, caminda Gobierno di AVP a haya reconocimento total pa e forma con el a atende cu e crisis economico grandi cu henter mundo a conoce for di 2009 bin ariba.

Ta apenas na luna di November, pues menos cu 100 dia pasa, e ex Minister aki tabata parti di e vision di e Gobierno aki pero awor ta parce cu e no ta corda mucho mas di e contenido di e programa cu partido AVP a presenta na pueblo y cual pueblo a sostene y aproba den forma contundente den e dos ultimo eleccionnan.

Notabel ta e hecho cu e ex Minister ainda no a atende e punto di turismo cual e tabata responsabel pa esaki pero ta trata di crea e impresion politico awor cu e programa aki no tabata esun corecto.

Un ehempel cla di e falta di seriedad aki ta sin duda e presupuesto 2017 cual el a forma parti di dje y el a aproba caminda el a pone su firma di aprobacion pa esaki tambe pero awor ta pretende cu e no tin arte ni parti den dje.

