Siman pasa a tuma luga e reunion interparlamentario di paisnan di Reino, caminda un delegacion grandi di Aruba a participa.

Durante di e reunion aki a trata varios tema di suma importancia pa loke ta cooperacion entre e paisnan di Reino y un di esunnan mas importante, tabata e intercambio di informacion pa loke ta e “geschillenregeling” caminda e miembronan di e parti Caribense, kier un sistema caminda nan por defende nan mes contra di cualkier abuso di poder di pais madre, Hulanda. Pa e tipo di reunionnan aki, gastonan di biahe y tambe di gastonan personal diario, ta ser cubri for di e presupuesto di Parlamento di Aruba, ya cu ta Sali for di e punto di bista cu e Parlamentarionan cu a asisti na e siman di reunion aki, a cumpli cu nan deber como representantenan di pueblo pa atende interes di pueblo.

Ta di condena e hecho cu net durante di e reunionnan aki, miembronan di Parlamento hunto c’un ex Minister kende no a participa den e reunion di IPKO, a dicidi di bay reuni pa atende formacion di un partido politico nobo.

Un foto cu medio di comunicacion di Corsou a publica, a mustra parti di e reunionnan aki caminda dos di e participantenan, ya caba a participa cu nan lo forma un solo lista pa proximo eleccion mientras cu tambe a participa un miembro di Parlamento di Aruba, kende a declara su mes independiente for di aña pasa.

Informacion cu a yega na nos ta mustra cu tin varios miembro di e delegacion di Aruba, cu no a asisti na varios di e sesionnan cu a tuma luga y algun hasta tabata ausente di mayoria di e reunionnan.

Pues aki caba e formacion di un partido nobo ta mustra e mesun mentalidad bieu di haci cosnan riba custia di pueblo, uzando placa di pueblo pa atende interesnan partidario caminda e interes di pueblo no ta hunga un rol.

Un sorpresa grandi ta e asunto caminda un ex Minister kende a bandona gobierno apenas na luna di November, ta biaha pa Corsou pa aya reuni cu lider di un fraccion den Parlamento cu kende a caba el a firma un acuerdo, pa sinta y atende asunto di nan partido nobo, neglishando por completo e seriedad cu mester tin den e tipo di reunionnan aki di IPKO.

No ta e seriedad cu pueblo ta spera di un partido politico nobo, cu tin e palabra "nobo" den su logo di partido pero cu ta actua net lo contrario di esaki.

