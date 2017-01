Comparti Den careda di 1.28 merdia, un patruya pasando den e area di hotel a bin topa cu un homber riba brommer coriendo den e mall banda di Alhambra. Mesora polis a bay hala su atencion y el a bira fresco cu polis. El a bisa polis c u nan no por hacie nada. A detene e homber aki cu pa colmo tabata coriendo in vehiculo sin documento. E manehador tabata bou influencia di alcohol tambe. A pidi transportwagen di Polis pa asina hiba e homber pa warda di Noord na Shaba. E brommer a ser tuma den beslag. Mustra/Kita comentarionan

