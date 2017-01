Comparti Un grupo di apenas cinco persona a purba hunto sr. Alonso Tromp den un reunion ilegal pa pretende cu nan lo a eligi un “directiva nobo” di Partido Democracia Real. E reunion ey ta iliegal y pues no tin ningun validez. Ja desde comienso di siman a avisa e personanan aki via abogado cu nan no ta miembro y cu nan ta actuando di mala fe. Camara di Comercio tambe a wordo avisa cu e personanan aki no tin ningun tipo di autoridad. No obstante nan a core tene un reunion ilegal pa saca un comunicado cu nan lo a cambia bestuur di Partido Democracia Real, loke ta duna di conoce cu nan ta wordo dirigi pa forsanan ageno y opositor, cu e unico interes pa manipula informacion y crea un percepcion incorecto. Ta remarcabele cu e grupo cu ta consisti di apenas 5 persona. Ta di spera cu Camara di Comercio lo actua diligente y no acepta e inscripcion di e reunion ilegal y e “reunion” pues lo keda sin ningun valides. Lo tene tur e personanan aki, incluyendo sr. Alonso Tromp, personalmente responsible pa tur danjo material. A taha. Mustra/Kita comentarionan

