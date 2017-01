Comparti EPI ta organisa su Queen Election tur aña! E aña aki atrobe nos kier invita un y tur pa bin gosa hunto cu nos! Nos candidatanan pa e aña aki ta: Siobhan Kramers Shantall Jansen Edeline Morillo Kimberly Julsing Janella Henriquez E Queen Election lo ta dia 20 di Januari na Entertainment Center! 6:00PM-12:00AM! Nos kier invita un y tur! Ticketsnan lo ta available na entrada pa solamente fl. 12,50! Of si kier cumpra adelanta por yama 561 6735 of 569 8712 Mustra/Kita comentarionan

