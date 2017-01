Comparti Tur aña nos ta celebra Dia di Betico riba 25 di januari recordando e gran estadista den nos historia politico di Aruba. E aña aki e celebracion protocolar lo tuma luga riba diaranson 25 di januari venidero pa 5’or di atardi riba Plaza Libertador Gilberto François (Betico) Croes riba Vondellaan. E manifestacion cultural lo tuma luga iniciando for di 06:30 p.m. – 09:30 p.m. riba Plaza Betico Croes completamente renoba. Dos celebracion na honor di Sr. Gilberto François (Betico) Croes, kende tabata un di e architectonan di nos historia politico. Comision Celebracion Dianan Nacional ta den ful swing cu e preparacionnan pa nos dia nacional aki. Lo bay tin show cultural, animacion di banda, standnan di cuminda crioyo, cos dushi, bar pa kita sed y artesania. Si nos pensa riba Sr. Gilberto François (Betico) Croes, esaki ta hiba nos riba e meneer di scol cu semper a educa su alumnonan cu yen di amor y a sa di hinca den cada mente di su alumno e importancia di kico ta nos norma y balornan di un pueblo. Un tata pa su famia y di un famia mas grandi cu tabata su pueblo di Aruba. Betico tabata un persona cu hopi carisma y a sa di gana hopi admiracion y confiansa den e pueblo di Aruba. E deportista cu tabata gusta su table tennis. Awe nos tin nos Status Aparte ta danki na su persona cu a continua cu e lucha aki cu a nace for di den añanan 40. Betico no tabata kier solamente Status Aparte, sino e lucha pa un miho bida, un miho futuro, un miho Aruba cu e bos di pueblo ta bos di Dios. Tabata riba dia 2 di april 1992 cu Gobierno di Aruba a decreta Dia 25 di januari, riba dia di su fecha natal, un dia conmemorativo pa recorda Betico Croes. Dia 25 di januari hisa bo bandera y honra e gran yiu di tera y duna balor na Betico Croes cu ta un persona cu a lucha y logra pa Aruba su Status Aparte. Mustra/Kita comentarionan

