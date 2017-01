Comparti Den e aña di eleccion aki hopi politico cu experiencia y politiconan nobo y pseudo analistanan politico cu ta scirbi columnanan anonimo den corant, lo priminti, grita, publica carta y documento, potret y mapa, pa convence pueblo votado cu nan sa miho y ta miho y por miho cu esnan cu ta goberna Aruba awor. E realidad ta sinembargo cu nada ta convence un votador mas cu e prueba di kico a cambia pa miho; di unda nos tabata y unda nos ta awe, di e problema y peligernan serio cu nos tabata tin y con nan a disparse awe. Nada ta mas fuerte cu e echonan! Awor ya caba un cantidad di asina yama scirbidornan di editorialnan, hendenan cu a duna nan mes e titulo di "analistanan politico", ex-politiconan cu awor ta lanta fundacionnan pa crea e impresion cu nan pensamentonan personal ta wordo carga door di hopi mas hende, a cuminsa publica nan frustracionnan personal. Ya un cantidad di politico a cuminsa priminti sin splica con nan ta pensa di haci loke nan ta priminti. Lagu'e ta masha cla, tur hende, cada uno di nos tin e pleno derecho di tin nos propio opinion y di laga tur hende tende e opinion ey! Esey ta e libertad di expresion asina balioso den nos pais. Pero pa crea e impresion di cu nan ta papia pa mas hende, of cu nan ta papia den nomber di otro, of cu nan si ta papia berdad, ta un farce. Un opinion riba Face Book of den un columna den un corant, no ta nada mas cu e opinion personal di esun cu a scirbi'e. Nos tur por les'e y siña didje, pero cu e conciencia cu e no ta nada mas cu un opinion. Esey tambe ta conta pa e hendenan cu ta sconde tras di un asina yama "fundacion" of "plataforma" of "grupo" etc. Contrario na e opinionnan ey cu bo por haya tur caminda pa tende y lesa, tin e ECHONAN! E echonan ta loke realmente a y ta sosode den nos pais. Loke hende a haci y no priminti so. Loke hende a planea y ehecuta enbez di grita so. OPINION versus ECHO Tin un partido cu continuamente ta papia di e refineria, comosifuera ta di nan mes e ta. Echo ta cu e mes un partido aki a core cu e refineria algun aña pasa, a vota contra di apertura di e refineria, a cuestiona e negociacion pa habri e reifneria y awor cu e refineria ta habri y ta bay tuma hende na trabou, nan kier crea e impresion cu ta nan mes ta duna trabou. Echo ta cu ta Mike de Mesa, Mike Eman, Richard Arends y e team di experto di Aruba, a habri e refineria. Echo ta cu e compania cu ta bay maneha e refineria ta uno priva cu mes ta bay dicidi ken nan ta tuma na trabou. Mescos cu cualkier otro compania. Pero gobierno di Aruba ta bay tene nan na e contract y na leynan di Aruba! Tin un partido cu tin sheta aña y mey ta grita cu cos ta bay malo den turismo y cu ta un desaster ta warda nos na Aruba. Echo ta cu turismo ta e pilar economico cu a carga nos pais pa e ultimo 8 aña y cu e turismo di awe ni den cantidad di turista, ni den e entradanan di turismo ta loke e tabata na 2009. Echo ta cu e adelanto di nos pais a bin pa un gran parti di turismo den cua majoria di trahado na Aruba y compania ta gana nan pan. Echo ta cu compara cu otro paisnan den Caribe, e entradanan pa cabez di turista ta un di esnan mas halto y ocmpara cu 2009, tanto den cantidad di turista como den entrada di turismo, nos a crece enormemente! Esaki ta e echonan! Ta bon mes cu no ta loke hende ta papia, pero ta e echonan ta loke a sosode y ta sosode cu lo convence hende di ken nan tin cu confia cu destino di nos pais! Mustra/Kita comentarionan

