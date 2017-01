Comparti Prome Minister Mike Eman hunto cu personal di diferente departamento di Ministerio di Asuntonan General tabata den bario di Caya Ruby unda habitantenan a keda impresiona cu e bishita di e mandatario. Caya Ruby ta uno cu casnan relativamente nobo y habitantenan en general ta contento cu e infrastructura cu nan a haya, camindanan asfalta cu acera di klinkers cu ta refleha loke nan a inverti den construccion di nan casnan. “Pero ultimo tempo e falta di luz a causa poco problema, ya cu delincuentenan ta haya caminda pa cana destruyendo autonan y otronan ta trata di kibra den casnan,” sra. Maria de Visser, un habitante di e bario a expresa. Pa algun habitante, manera Joselin Trimon, tabata masha agradabel di por a cana cu Prome Minister Eman den e bario y scucha si e personanan aki tin algun preocupacion. Loke cu a resalta den mayoria ta e scuridad cu e bario nobo aki a bin ta biba den y cu diahuebs anochi lo mira un cambio den esaki ora cu cuminsa pone luz. Otro punto ta e efectonan di yobida. Esaki ta riba e parti di camindanan cu no ta asfalta ainda y tambe e acumulacion di sangura, pa cual e funcionarionan di KGMB presente mesora a tuma accion pa mira con por yuda e habitantenan. “Nos no mester mucho, iluminacion, asfalta camindanan di santo y yuda elimina e sanguranan,” sra.Trimon a bisa. Prome Minister Eman a admiti cu e bario, unda famia ta mantene nan area bunita, tin algun aña caba pidiendo pa iluminacion. Ya caba Gobierno a asfalta un gran parti di e camindanan y lo percura cu SERLIMAR lo recoge sushi, unda cu sanguranan ta acumula, principalmente cu e yobida grandi cu Aruba a bin ta hayando. Mirando cu e habitantenan, principalmente e grandinan a bin ta expresa nan preocupacion pa e scuridad cu nan ta biba aden, haciendo nan hopi vulnerael pa ladronnan, a dicidi di hiba e programa “Luz den Bario” pa e bario aki. Diahuebs, 19 di januari, den oranan di anoch Prome Minister Mike Eman den forma simbolico ta cende e prome luz LED di caya dilanti e cas no. 18. Otro siman ta sigui cu instalacion di algun punto nobo den Caya Ruby cu ta conta cu mas o menos 100 cas, y unda cu tur habitante lo sinti e efecto di e caya ilumina. E camindanan cu ta di santo ainda, lo wordo poni den e programa pa wordo asfalta, Prome Minister Eman a sigura e habitantenan. Mustra/Kita comentarionan

