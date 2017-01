Comparti Den siman un delegacion chikito di Brandweer Aruba a sali rumbo pa Minesota, Merca pa bay controla e detayenan pa e truck nobo cu pronto lo mester drenta den servicio na Aruba. Cada tanto tempo Brandweer, mescos cu e diferente otro instancianan na Aruba cu ta uza vehiculonan special, mester evalua y calcula ora mester cambia un di esakinan pa motibo cu nan ta bira obsoleto. Den transcurso di e añanan ekipo ta daña of no ta haya piesa mas pa nan. E ora e team di expertonan di Brandweer mester sinta na mesa delibera riba ideanan y necesidadnan cu un truck asina tin mester. For di aki ta traha un programa van eisen cu ta bira e base di guia pa por haci bid pa evalua cua fabrica lo haya e trabao di fabrica e truck segun e specificacionnan den e programma van eisen. Den e caso aki e compania Mericano Rosen bauer a gana e bid y a cuminsa traha riba e truck cu e specificacionnan rekeri den e “ Programa van eisen “. E delegacion cu a caba di subi avion rumbo Merca ta bay controla e fase di e proceso di fabricashon di e truck cu ta e Pre-build. Asina cu caba di inspecciona y aproba e documentonan di e vehiculo, e proceso lo drenta e proximo fase cu ta esun fabricashon di e vehiculo mes, e fabrica lo por finalisa e fabricashon di e Truck segun e specificacionnan exigi den e programa van eisen y Brandweer Aruba lo haya su truck nobo pa asina por brinda e servicio necesario na comunidad. E delegacion di Brandweer ta consisti di Officier Tromp, Bevelvoerder Maduro y Manschap Nobrega. Mustra/Kita comentarionan

