WEB Aruba NV ta den un situacion di alerta pa scarcedad di Fuel Oil cu por presenta. Esaki ta loke ta draai e ekiponan pa awa y coriente. CITGO mester pidi como 250 mil bari di Fuel Oil. E cargamento aki ta pega na Sint Eustatius segun informacion. A logra cu un barco chikito cu ta na caminda pa Aruba cu ta bin entrega 20% di e cantidad di fuel oil. E punto di atencion ta cu no tin un fecha pa deliver pasobra tin problema cu barco. No por duna un fecha specifico ki dia ainda por entrega e cargamento grandi di fuel oil. Esey ta causa tambe cu contacto a wordo tuma cu WEB pa por usa menos fuel oil posibel.. Como plan alternativo a pone cu FMSA ta mandando of a manda un cantidad grandi di Diesel pa asina draai e GT Gast Turbine di WEB. Cu esaki por garantiza of duna espacio pa rek e uso di fuel oil cu tin actiualmente pendiente e cargamento grandi. Esaki nunca antes a yega di sosode. E ta keda un punto di preocupacion cu mester wordo vigila cu masha atencion. E situacion no ta alarmante pero e por tin su risiconan si na dado momento e fuel oil cu no a yega Aruba dura mas di loke ta sperando. Autoridad di WEB, FMSA y CITGO tin atencion pa e situacion aki. E eror aki no ta di WEB pero di e leverancier cu mester entrega e material. Kizas cu e proceso di cambio di Valero pa CITGO y FMSA etc a conduci na e situacion aki tambe. Un pedido cu retrazo por trece situacionnan asina. E intencion ta pa yena e tankinan actualmente na WEB cu Diesel pa asina tin suficiente combustible pa draai e Gas Turbinenan.

