Comparti Departamento di Impuesto ta participa cu un bes mas ta organisa un campaña pa yuda yena e formulario di declaracion di inkomstenbelasting 2015. Di e forma aki Departamento di Impuesto kier yuda e clientenan cu ainda no a entrega nan formulario debi cu nan mes no por yena esaki. E campaña lo start dialuna, dia 23 di januari y lo continua te cu dia 31 di januari proximo. Tur cliente cu ta cumpli cu e condicionnan pa ricibi ayudo ta bon bini. Pa por haya ayudo e cliente no tin mester di haci un cita. Kendenan por participa? 1. Tur persona soltero cu tin un entrada bruto di no mas cu Afl. 75.000,-. 2. Tur persona casa cu – hunto - tin entrada bruto di no mas cu Afl. 150.000,-. No por brinda ayudo na esnan cu tin un empresa propio of cu ta traha riba nan mes. Na unda lo duna ayudo? Fecha Sitio Orario 23 januari 2017 – 31 januari 2017 (no ta duna ayudo riba diasabra) MFA Noord 8:00 am - 12:00 1:15 pm – 4:00 pm Trece documento Departamento di Impuesto ta pidi su clientenan pa trece e formulario di declaracion 2015 hunto cu tur documento necesario relaciona cu entrada y gasto, tanto na Aruba como den exterior, manera:  resumen di salario y/of pension di trabou;  resumen di entrada y gasto di huur di cas of apartamento;  resumen di pension di biehes of pension di huerfano;  carta di interes di banco y/of otro instancia;  comprobante di prima di seguro di bida;  comprobante di pago di alimentacion na ex-casa;  comprobante di inscripcion di scol, recibonan di contribucion di scol, material di estudio y/of gasto di pasashi pa yiu cu ta den exterior haciendo un estudio cu no ta posibel na Aruba. Ta importante pa inclui tur comprobante necesario den e declaracion. Tambe ta recomenda pa e cliente mes yena e seccionnan cu ta trata su informacion personal y di su famia. Ta trata aki di e seccionnan 3, 4, 5 y 25. Si ta trata di un pareha casa, mester tin tambe e ‘persoonsnummer’ di e señora. Mustra/Kita comentarionan

Comparti