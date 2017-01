Comparti Eduardo Pablo a gana e rifa di fin di anja di Ling and Sons cu a ser rifa durante mega evento dia 30 di December y awe Management & staff di Ling and Sons hunto e mascota “Mishell, e Tortuga malamucha” a hasi entrega di e premio grandi. Eduardo Pablo a keda masha content cu su auto nobo. Ling and Sons ta sigur cu Eduardo lo bai disfruta masha di su auto nobo. E Kia Picanto Sport edition ta un auto hopi economico den uso di gasoline y super moderno. Bo tambe kier gana premio e periodo di Carnaval aki? Simplemente shop na Ling and Sons I ricibi ticket pa participa cu cada compra di 50 awg. Premionan ta inclui: 1 st prize: brand new BBQ grill 2 nd prize: Carnaval tent 3 rd prize: Portable picnic table set 4 th prize: Keter cooler (portable mini bar) 5 th prize: Gift certificate Ling & Sons 100awg,- Tambe pa tur Vip members, Ling and Sons tin extra promocion na unda tur siman lo scohe un ganador di un gift certificate di 150awg,-. Pa mas informacion bishita website lingandsons.com of facebook.com/lingandsons. Mustra/Kita comentarionan

