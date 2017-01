Comparti Departamento di Impuesto ta participa na su clientenan di loonbelasting, BBO/BAZV, toeristenheffing, speelvergunningsrecht, bijzondere belasting verblijf (BBV) y bijzondere belasting op verhuurauto’s en verhuurmotorfietsen (BBVAM), cu entrante dialuna, dia 23 di januari 2017, por pasa busca e pakete cu ta contene e formularionan di declaracion pa aña 2017. Departamento di Impuesto lo bay entrega e paketenan concerni personalmente na e clientenan. Contenido di e paketenan Pa cada tipo di belasting menciona lo otorga 1 pakete cu ta contene 12 formulario di declaracion. Solamente e paketenan di loonbelasting ta contene 12 formulario di declaracion hunto cu 1 formulario di ‘Verzamelloonstaat’, 1 formulario di ‘Verzamelstaat opgaaf derden’, 1 Werknemersverklaring, 1 Loonopgaaf y 1 Opgaaf derden. Ki dia y na unda por busca e pakete? Entrante 23 di januari 2017 por busca e paketenan na oficina principal di Departamento di Impuesto na Camacuri, na e local banda di unda ta busca plach’i number di auto. E orario di servicio ta: 8:00 am – 4:30 pm. Alabes ta conseha tur cliente pa bin cu e persoonsnummer di e empresa. Esaki ta pa facilita cu e proceso di entregamento di e pakete na e cliente ta bay mas lihe. E conseheronan lo mester trece un carta di apoderacion di cada un di nan clientenan na momento di busca e paketenan. Cliente cu no a registra ainda Pa e clientenan (nobo) cu no a registra ainda sea pa loonbelasting, BBO/BAZV, Toeristenheffing, Speelvergunningsrecht, BBV y/of BBVAM, ta bay un apelacion pa pasa na oficina di Departamento di Impuesto mas pronto posibel pa cuminsa cu e proceso di registracion. Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na tur cliente y consehero pa no warda te na ultimo momento, debi cu esaki por trece un fluho di cliente enorme, cu ta causa cu e tempo di espera ta bira mas largo. E fecha final pa haci e declaracion y pago di luna di januari 2017 ta 15 di februari 2017. Mustra/Kita comentarionan

