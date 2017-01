Comparti Divi y Tamarijn ta practicamente full ocupa. Asina mes tin hopi cambio cu ta wordo haci. Alex Nieuwmeijer, a conta kico tur ta sosodiendo. Tamarijn su ocupacion a cay un tiki y en berdad cambio a wordo haci. Aña pasa a bin renobacionnan entre otro na e lobby, nan a traha un restaurant nobo, un terasa nobo, un pizza bar nobo tambe. Awor aki ta cabando cu e entrada di e hotel. A haci uzo tambe di Artfest na San Nicolas. A bin un artista for di Hulanda, cu a traha un cuadra grandi cu ta colga den e restaurant. Awor aki e ta mustra nechi y moderno. E cambernan a wordo drecha. Balconnan a wordo drecha. Y si ta bon cu e beach ta drecha, esaki ta un hotel unico cu 237 camber, completamente riba beach. Ta trata aki di un inversion di 3.5 miyon di dollar. Cuanto hotel y cuanto hende Nieuwmeijer a conta pa tur 5 hotel, tin por lo menos 1100 persona trahando. Nan ta inverti hopi tur aña den mantencion, embeyecimento. Awor aki lo bay renoba e gym y lo bay pone riba un di dos piso cu un bista pa lama den Divi Links. Awor aki ta cabando cu Dutch Village, cual a bin cu cambernan nobo y tambe pool nobo. Na Tamarijn ta un cuestion di caba cun'e y na Divi tin otro cosnan cu ta wordo haci, entre otro un sistema nobo di airco pa asina baha e costonan di coriente. Daño na beach Na October tabata tin daño na beach y tambe na Tamarijn. Den e restaurant tabata tin daño caminda cu dak a cay aden. E daño riba e beach a costa por lo menos $50 miyon y pa colmo no ta sigura. Esaki no ta algo cu por sigura. Nieuwmeijer, sa cu cada 5 aña tin algo ta pasa cu e beach. Tin un reserva pa esaki eventualmente, el a bisa por ultimo. Mustra/Kita comentarionan

