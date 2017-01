Comparti E ciudadano Trevor Eman a declara durante entrevista, cu ta mustra cu tur hende a depende riba e ley nobo cu a wordo introduci y tur hende , ta sigur a hay'e un bon ley, un bon comienso sigur. Pero no tabata tin un follow up cun'e. Si e prome stap no por a funciona, con por bay na un di dos stap. Por yega na un solucion Dado momento en berdad kisas hopi cacho cu mester wordo sacrifica, no ta e prome choice personalmente, pero ta pensa cu mas hende por duna un man. Dicon mester por reporta riba facebook, pero un hende no por dicidi di haci algo. Si un porcentahe di pueblo di Aruba dicidi di cria un cacho riba nan mes, purba di drecha nan salud, piki nan for di caya, sterilisa nan. Poco poco por yega na un solucion. E destino di e cacho Awor aki Eman ta splica cu e lo percura pa e cacho yega na un bon salud. Probablemente e cacho lo pega y lo keda cas. E ta bay cuid'e y ta spera cu un hende lo kier un bon cacho y e lo regala e persona e cacho. Pero un biaha mas, mester enforsa e ley di cacho. Laga di tur banda, di Gobierno, di Veterinaire Dienst, di Ministerio Publico, pa persigui e problemanan aki. Na Veterinaire Kliniek tin seis cacho den cuarentena, hopi mas largo cu mester ta. Por haci seis famia feliz cu e cachonan aki. Duna e cachonan aki un bida trankil, haci luga pa cachonan cu merece cuido, pa asina poco poco duna e cachonan aki cariño cu nan merece, tabata su ultimo palabranan. Mustra/Kita comentarionan

