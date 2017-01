Comparti Un muher Colombiana cu a yega Aruba a keda deteni. El a yega riba e vuelo di Avianca. Personal di Imigracion trahando atento na Airport a detecta cierto cosnan robez. Documentonan falso ta varios a haya den su poder. Hasta tin documento cu firma di minister di Estranheria. Recien a sera un ex Polis pa un investigacion grandi unda a descubri diferente violacion di ley. Aki tambe a usa firma di minister pero falsifica.Despues cu imigracion a descubri e muher Colombiano riba vuelo di Avianca for di Bogota, a pase mesora tambe pa Grens Bewaking. Aki e Polisnan a tuma over e investigacion. E muher a wordo mustra riba su derechonan y hiba warda. Diasabra mainta a keda di sigui cu e interogacion. Importante pa saca afo kendenan ta tras di e falsificacion di documentonan aki. Mustra/Kita comentarionan

