Comparti Durante di e groundbreaking di Hyatt Place, minister di turismo, Mike de Meza, tabata tey presente. Diabierna, tabata tin un inauguracion di construccion cu tin ta canando net pariba di aeropuerto. Esaki ta un combinacion di hotel cu tin na aeropuerto pero tin un parti comercial basta grandi cu esaki y algun otro actividad cu nan ta premira. E ta fit bon den e pakete di e mescla cu tin den e diferente tipo di servicio di hotel cu tin na Aruba. Pa añanan largo, esaki tabata tin un interes general na Aruba, vooral, pa personanan cu ta bin aeropuerto pa algun ora, of ta keda un dia pa sigui bay, cu si tin un hotel cerca di aeropuerto cu nan por haci uzo di dje. Hopi biaha tin pasaheronan cu ta keda den aeropuerto y tey pa basta ora na Aruba y no ta haci uzo of no por haci uzo di e tempo cu nan ta na Aruba, pa move rond of tambe gasta un tiki placa na Aruba, pasobra esey ta contribui sigur na nos economia. Un hotel na aeropuerto esaki sigur ta cater pa e tipo di comercio ey, caminda cu ta bay tin diferente sala di reunion, diferente oficina di e reunion cu por huur tambe y ta bay tin otro tipo di comercio cu ta tuma luga. E ta un hotel di un clase toch hopi bon, cu ta Hyatt Place, pero tambe cu tin otro partinan comercial. E ta algo grandi sigur sigur cu ta contribui na e mescla total di e tipo di hotelnan cu tin na Aruba y comercio en general. E ta algo sigur cu gobierno, Gabinete Mike Eman semper a sostene den esaki y ta orguyoso pa ta eynan pa traha hunto cu inversionistanan. Ta un inversion mas di 30 miyon di dollar cu ta tuma luga sigur e aña aki, segun Minister Mike de Meza. Mustra/Kita comentarionan

Comparti