Diabierna atardi e director di Insel Air na Aruba a entrega su retiro. Insel Air ta pasando den hopi reto ultimo tempo y hopi trahador sea a bandona e compania riba nan mes of a haya pakete pa bay. Caranan conoci tambe a entrega retiro na Insel Air. Algun tempo recien tabata Tita Iglesias cu a bandona Insel Air y ta na ATA. Diabierna a bin tende cu ta e director mes Fredrick Nuboer tambe a entrea su retiro. Hunto cu dos otro, Frederick Nuboer tabata encarga cu maneho pa Insel Air na Aruba. E seccion aki tabata responsabel pa diferente destinacion nobo cu Insel Air a cuminsa bula. Rutanan cu finalmente no tabata rendable. A stop diferente di e vuelonan aki pa algun tempo caba. Asina mes a dicidi di keda bula pa Santo Domingo, St Maarten y Puerto Rico. Insel Air ta den un reorganizacion total y esaki nifica traha cu menos gasto posibel. Den un situacion asina nifica corta den personal y rutanan cu tin. Na Curacao gobierno mester a hinca placa den Insel Air. Nan ta e unico compania cu ta bulando entre e islanan y ta coriendo den perdida bulando yen entre e rutanan den islanan Hulandes Caribense. Nan tambe tin un debe pa wordo cancela dor di Venezuela. Hopi aerolinea cu ta bula entre e islanan a sea bay bancarota of ta den problema serio pa motibo di e placa cu Venezuela debenan. Awor cu e retiro di Frederick Nuboer nifica cu e compania lo keda draai cu dos director. Lo keda pendiente pa mira kiko mas lo bay sosode pero parce Insel Air mes lo bay haci algun anuncio importante den e proximo dianan nos dilanti.

