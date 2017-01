Comparti Ya for di basta tempo caba a papia di un hotel cu lo bay wordo construi net banda pariba di aeropuerto y e groundbreaking a tuma luga. Ta trata aki di Hyatt Place, cu segun su inversionista, Luis Enrique Cano, lo bay keda cla den 18 luna. Un inversion di por lo menos $30 miyon dollar. Luis Enrique Cano ta ta considera su mes como un di e soñadornan di e proyecto di e hotel banda di aeropuerto. Algun tempo pasa tabata tin movecion banda di e tereno banda di aeropuerto. E ta splica durante di e groundbreaking cu a tuma luga awe, cu ta trata aki di un proyecto cu nan ta yama Centro di Negoshi. Ta un mescla pa tin un hotel di 5000 meter di oficina, cu 2000 meter di localnan comercial, cu tur ta bay traha en conhunto y lo bay traha den un infusion di e otro y ta duna servicio un cu e otro. Ya sea ta hotel cu e parti di oficina, of ya sea e parti di oficina cu e parti comercial. Comerciante na Aruba Luis Enrique Cano ta un comerciante na Aruba y ta sigui sigui inverti riba e isla. Su ruman homber, Carlos Cano a bin biba akinan y for di 10 aña pasa e rumannan a bin inverti den un negoshi di ekiponan pisa di varios marca Mericano. E ta bisa cu e tin cu orguyo cu e tin 30 empleado y tur 30 ta Arubiano. E ta considera cu nan ta un empresa cu e evoluciona cu e isla y Cano ta kere cu nan ta sigui inverti. Nan ta kere den Aruba y nan ta sinti nan mes bon riba e isla. Mustra/Kita comentarionan

