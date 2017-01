Comparti Na haltura di Spaans Lagoenweg a sosode un accidente basta serio caminda un homber riba su Suzuki GSXR 1000 lo tabata biniendo for di direccion pabou a accidenta. Pa un motibo of otro no a coy e birada bon y a bay straight riba e beton cu ta wanta e tubonan di awa. E impacto tabata basta fuerte unda cu e manehador mes a sigui bay cay un 12 pia mas pariba di e brommer. A pidi ambulance cu urgencia mirando cu e situacion di e manehador no tabata mustra bon. Segun testigonan e cabayero a caba di labora mas cu diez dos ora y kizas cansancio a hunga un rol y por a haci cu el a pega sonjo y no a bira e birada corectamente. A hiba e manehador cu urgencia pa hospital door cu e no tabata recciona. E Suzuki mes a keda tur destrui. Por a mira e tanki y asiento tambe benta algun pia mas leu di unda e accidente a sosode. A pidi TOD pa yega na sitio pa hasi mas investigacion. Mustra/Kita comentarionan

