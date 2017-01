Comparti Nos a combersa cu comandante di Cuerpo di Bombero, sr. Edward de Cuba, kende a splica cu nan ta un comision chikito di Bombero cu ta bayendo direccion Merca, cu ta bay wak Fire Schools. Ta asina cu dos aña y mey pasa, a haya audit y eynan a bin ripara cu e falta di un certificacion pa e personal riba e parti di aeropuerto ta un parti cu tin cu cumpli cun'e. Esey aki na Aruba, tin e training y e hende, pero e ekipo pa train riba dje, no tin y ta ekiponan basta costoso. Den e ultimo dos añanan a traha hunto cu ministerio di husticia pa por a logra bin cu un plan, con ta bay tackle esey. Awor aki ta biahando pa dos scol di bombero na Merca, un na Houston y uno na Jacksonville, pa wak kico nan por ofrece y con nan por yuda mas miho den esaki cu no solamente den certifica e personanan, pero tambe den futuro pa sigui upgrade e hendenan y sigui mantene nan riba e nivel cu mester ta. Ta asina cu ta bayendo cu un comision, pasobra ta bay tin gasto inclui den dje, cu mester bay papia con mester bay wordo regla. E curriculum cu nan ta bay duna tambe, kico e ta encera y e hendenan cu bay, riba ki nivel nan mester ta. E biahe aki no tabata facil. Hunto cu ministerio di husticia, a busca hopi opcion kico por haci y con pa bay. Tin cu bisa cu e cooperacion di minister tabata hopi crucial den esaki pa por a yega unda cu ta awendia pa bay wak e scolnan y haci un escogencia pa brandweer Aruba. E cambio di ekipo cu tempo Comandante de Cuba a comenta cu no solamente ekiponan ta cambia cu tempo, pero nan ta avansa cu tecnologia. Ta bin automatisacio den e trucknan, e truck basico ta keda mesun cos, pero e sistema, con e ta traha, kico e ta haic, no solamente pa e bombero, pero pa e servicio tecnico cu ta drecha e trucknan tambe ta importante y tin materialnan nobo cu ta bin ta wordo uza den por ehempel rescate y pagamento di candela. Banda di esey, e reglanan di IKEO, tambe ta wordo ahusta despues di tanto aña, ta wordo haci mas streng, cu tambe mester wordo refreshed cada tanto tempo, el a splica. Kico lo pasa Despues di esaki lo bay haci un escogencia na ki destino lo bay tuma e lesnan. E parti mas importante semper ta keda e parti financiero. Esey tambe ta un rol hopi grandi y wak cua di e scolnan por ofrece un curriculum na un miho prijs. E mester cumpli cu reglanan di IKEO, esey tur dos ta haci cun'e. E prijs y e randvoorwaarden, unda cu e cursistanan lo hospeda, con facil e ta pa yega na e scol, tur esey, lo hunga un rol den esaki. Ta spera cu pa e aña aki mes por manda, un, kisas dos grupo pa certifica nan mes. Personal prepara Cuerpo di bombero ta parti den cuater ploeg. Y cada ploeg tin cierto hendenan dedica na aeropuerto. Pero no ta kita cu tur otro personal mester por actua riba aeropuerto, pasobra esey nos tin. Si algo mester pasa riba aeropuerto, ta e cantidad di personal ey so tin. No por pidi ayudo for di Corsou, pasobra tin cu deal cun'e akinan. Esey ta nifica cu henter personal mester ta getrain riba dje, aunke cu tin cada ploeg, cu tin un grupo chikito cu ta specialisa, vooral e chauffeurnan, cu tin cu handle cu e trucknan. Mustra/Kita comentarionan

