Parlamentario Kelly por a tuma nota di un articulo caminda cu miembro di Parlamento pa partido MEP ta afirma cu Aruba mester un Gobierno di pueblo pa pueblo. Kelly no ta compronde esaki y ta puntra su mes si e miembro di Parlamento aki ta conciente di e modus operandi di partido MEP tempo cu nan tabata den Gobierno of ta opta pa “no corda” Caracterisicanan di loke MEP ta yama un Gobierno di pueblo pa pueblo Caminda cu e Parlamentario ta papia di e ser humano y di bondad ta parce cu e ta lubida cu durante gobernacion di MEP nan no a tene cuenta cu e ser humano y mucho menos cu “bondad”. Tene cuenta cu e ser humano pa partido MEP ta sera wowo pa maestronan cu a welga 7 siman largo pa finalmente por haya 105 Florin extra, esey tabata e bondad cu Gobierno di partido MEP a demostra.

Loke MEP ta califica como bondad, ta duna miyones na famia y amigonan, cu entre otro contractnan di huur y salarionan lucrativo pa famia y amigonan. Loke MEP ta califica como ”tene cuenta cu e ser humano” ta percura pa un bufete di abogado strika miyones riba custia di pueblo, mientras cu bo pueblo tabata sclama pa un miho calidad di bida. E tempo ey solo tabata sali TUR DIA pa NAN! Esey ta e miho futuro y prosperidad cu MEP tanto ta papia di dje.

Riba dje MEP ta papia di crimen, mientras cu esey ta loke gobierno di MEP a haci cu e pais aki durante nan periodo di gobernacion. MEP ta bisa cu placa di pueblo no ta pa haci wega of payasada cu ne, mientras cu e unico payasada y weganan cu tabatin tabata cu e contractnan di HUUR! Saca clausula for di contract pa por sigui cobra, esey ta “bondad” y tene cuenta cu e pueblo Arubiano cu ta un ser humano.

MEP ta purba di hunga cu inteligencia di nos pueblo y ta kere cu pueblo ta lubida con MEP a castiganan durante nan periodo di gobernacion. E Parlamentario ta papia di “cojones”, en berdad ta hopi di esey bo mester tin pa haci loke Gobierno di MEP a haci cu e pais aki. Pero MEP a lubida riba “cojones” ora ta trata atende cu calidad di bida di nos pueblo, ora cu bo ta laga e fondonan di nos grandinan (SVB) y di ambtenaren (APFA) na werki y bisa “laga otro hende kibra nan cabes cu ne”, ora bo ta laga un refineria sera y riba dje ta bisa pa laga nan pone e refineria riba nan lomba anto bai cu ne, sin importa cuanto mama y tata di famia a keda sin trabou. Tur esaki shonnan ta e descripcion di “bondad”, “tene cuenta cu e ser humano” y “tin cojon” pa partido MEP! Mustra/Kita comentarionan

