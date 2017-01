Comparti Comandante Edward de Cuba, di Cuerpo di bombero, a splica cu siman pasa a bay un team chikito na e fabrica di Rosenbauer. Nan a bay locual ta yama e pre-build di e truck nobo pa Brandweer Aruba. E ta necesario pasobra e ultimo truck a wordo busca na 2002. Esey ta bisa caba cu e truck mas nobo ya tin 14 aña di existencia y esey ta pone cu mester keep up atrobe cu e mesun tecnologia di e trucknan. Eynan tambe tabata tin un trayecto basta largo, pasobra no ta trucknan barata. Nan ta wordo traha special pa Aruba, pa e situacion na Aruba, pa e tempo cu tin na Aruba, e solo cu nos tin, e atmosfera cu nos tin, te na e fuel cu ta wordo uza den e trucknan. Esey tambe tabata un discusio basta fuerte pa basta largo, cu atrobe tin cu bisa, danki na Minister sr. Vos y sr. Tromp y minister Dowers, kende a bay ministerraad pa convence nan cu e placa ey ta necesario, aunke cu e ta hopi, ta necesario pa upgrade e brandweer, pa keda cumpli cu aeropuerto, cu ta trece e turistanan y economia pa Aruba. Cuanto truck Un truck asina ta costa den careda di 2 miyon florin pa truck. Awor aki tin un planning traha pa e aña aki cuminsa cu un y por ta den mita di aña bay pa un di dos, pa asina tin un cobertura mas amplio y mas sigur di aeropuerto. Placa tey pa un sigur. E ora e aña aki, minister di finansas, sr. Bermudez y tambe minister Dowers, a hinca den otro cu na cuminsamento di aña lo traha riba e di dos. Parti di e tecnologia nobo tin un punta riba e dak cu ta perfora door di avion y ta paga un candela den e avion sin cu mester drenta fisicamente como bombero den e avion. Esey ta cosnan nobo na Aruba y ta nobo rond di mundo tambe cu ta cuminsa wordo exigi awor aki pa tin por lo menos un di e trucknan ey den servicio pa por haci e atakenan specialisa, ora di un incidente. Mustra/Kita comentarionan

