Comparti Cuerpo di Bombero a haya algun truck algun tempo pasa, pero nan ta move tur dia. Dado momento nan tambe ta cansa. Comandante de Cuba a splica cu ta haci e mantencion riba e trucknan mas miho posibel pa want'e den bon condicion. Esey tambe ta riba planning, pero tin cu balansa pa haya esunnan, pone como gebouwen brandweer, pa e bombero riba caya y tin cu focus pa e bombero di aeropuerto. No ta bay busca dos pareu pasobra e ta sali hopi caro y den e planning ta cu aki un of dos aña ta bay cuminsa traha riba esunnan pa pone riba caya, pa no haya un flota cu ta bira bieu den mesun momento, den e mesun aña, caminda cu tur tin cu bay for di servicio pareu. Ta purba di planea esaki. Dos truck cu a bin na 2012, dia nan bira bieu y wordo afgeschreven, ainda tin truck cu por wanta algun aña mas. Asina keda rouleernan cu ta haya manera den pasado, cu mester bay ordo cinco pa seis truck pareu y cu e consecuencia cu nan ta bira bieu conhuntamente. Den cierto sentido nan ta baha cu pensioen hunto y no tin nada mas pa reemplasa nan. Ta purba di planea pa asina por tin un continuacion den servicio cu ta wordo duna. Pa ki tempo No ta algo cu ta wordo geordo of palabra, pero ta den planning pa bisa cu ta bay cuminsa manera cu e dosnan di aeropuerto keda cla, ta bay cuminsa focus e ora riba e parti di riba caya pa por continua e sericio cu nan ta duna. Con bieu E truck mas bieu ta data for di 1989, esey ta truck cu tin den servicio na aeropuerto. E ta draai bon ainda pasobra e ta full mecanico. E no ta nada electronico y e truck mas bieu den e parti riba caya, ta for di 1987. E trucknan ey ta hopi dificil pa haya piesa pa nan cu den cierto sentido cu nan mes tin cu traha nan of laga traha nan na companianan local y esey ta ilustra caba cu bo no por keda conta riba ekiponan bieu asina. Nan ta funcionando hopi bon door di e materialnan bieu ta bon traha y di bon calidad. Si algo mester pas'e, ta hopi dificil pa trec'e bek den servicio. Certificacion pa upgrading E curso cu e bomberonan mester pasa pa nan haya certificado pa upgrading, mester palabra awor aki. Den e prome gruponan, nan mester bay na e scolnan pa haya e lesnan, pero ta bay purba tambe pa minimalisa e costonan, door di busca un instructor pa bin duna hendenan les na Aruba of manda un grupo di instructor di Aruba pa haya les den exterior, pa nan duna les na Aruba. Esey ta e diferente opcionnan cu tin pa palabra pa por balansa y minimalisa e costonan pa esaki, de Cuba a splica. Mustra/Kita comentarionan

